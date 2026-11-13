¿En qué va la caída de Microsoft? Esto dijo la compañía tras superar el error en Outlook y Teams

El jueves 11 de noviembre los servicios de Microsoft sufrieron una caída global que afectó a miles de empleados que se quedaron sin acceso a sus correos y chats laborales por alrededor 20 horas. Tras superar el fallo, la compañía tecnológica emitió un comunicado en el que explicó detalles de lo que ocasionó el daño en la plataforma. En la mañana de este viernes 13 de noviembre (hora Colombia) los servicios comenzaron a restablecerse paulatinamente.



¿Por qué ocurrió el error en Microsoft?

Desde el primer momento en que se reportaron los primeros errores en los servicios de Outlook y Microsoft 365, la compañía empezó a dar actualizaciones sobre el trabajo que estaban realizando para manejar la situación. "Hemos confirmado que el problema puede afectar la conectividad de los servicios de Microsoft 365 para usuarios de cualquier región", escribieron en un primer comunicado.

Luego de varias horas del error, en las cuentas oficiales de la empresa tecnológica se comunicó que "estamos viendo un progreso alentador en la recuperación, con la disponibilidad del servicio y el rendimiento de entrega de correos electrónicos mejorando en una porción creciente de la infraestructura afectada".

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Tras recuperar la totalidad de sus servicios y acabar con las complicaciones para el acceso al correo electrónico Outlook y a otras herramientas utilizadas por empresas y organismos públicos como Teams, Microsoft comunicó que se trató de "un problema técnico que no está relacionado con la ciberseguridad ni con la inteligencia artificial o los agentes". Además, la compañía manifestó en su comunicado que lamentaba los inconvenientes que este error causó en sus servicios.



We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services.



This was a technical issue… — Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026

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Antes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, confirmó que "no había indicios" de que fuese el resultado de una actividad "maliciosa". La plataforma Microsoft 365 reúne herramientas de trabajo como las aplicaciones Word, de texto; Excel, de hojas de cálculo; PowerPoint, de presentaciones de diapositivas; y Outlook, su correo electrónico. También incluye herramientas de almacenamiento en OneDrive y Teams, su plataforma de comunicación y colaboración en la nube.

La compañía explicó que el incidente se debió a un problema surgido en una actualización previa de la capacidad de su red que "salió a la luz tras un cambio reciente en la red ... Hemos solucionado el problema subyacente y seguimos restableciendo el servicio al resto de clientes y regiones", aseguró. Las ampliaciones de la capacidad de una red buscan que pueda transportar más datos y soportar más tráfico simultáneamente, pueden ser añadir conexiones o sustituir equipos por otros de mayor capacidad. Sin embargo, la compañía no ha detallado qué modificaciones realizó ni cómo desencadenaron la interrupción.



¿Por qué se prolongó la recuperación?

Microsoft reconoció que la demanda era muy elevada y apuntó que optó por ir solucionando la incidencia de forma gradual y comprobando la estabilidad en cada etapa. "Aunque esto ha llevado más tiempo, ha contribuido a garantizar un restablecimiento estable", defendió la compañía en su comunicado.

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Aunque la compañía no ha informado una cifra total de sus usuarios, ni de los afectados por la caída, a finales del 2025, Microsoft 365 superaba los 450 millones de licencias de pago, entre ellas licencias empresariales y educativas. Por separado, la compañía se acercó a los 95 millones de suscriptores de planes individuales. Estas cantidades corresponden a categorías distintas y no equivalen al número de afectados.

#Tecnología | ¿Cómo avanza la caída de Microsoft 365? La empresa se comunicó a través de sus redes sociales. Esto dijo.



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*con información de EFE