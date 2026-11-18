El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este miércoles que Washington y Bogotá están "totalmente alineados" en la lucha contra el narcotráfico y que ambos pelean "la misma batalla".



Hegseth hizo estas declaraciones al llegar a Bogotá, la segunda parada de su gira por América Latina, que arrancó esta mañana en Caracas y concluirá en Quito, con el propósito de estrechar lazos políticos y militares con países de la región.

El secretario de Guerra ensalzó el esfuerzo común de todos los países del Escudo de las Américas, una coalición hemisférica contra el narcotráfico impulsada por EE.UU., y el "liderazgo claro" y la fortaleza de los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y Colombia, Abelardo de la Espriella.

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AGENCIA EFE