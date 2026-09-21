Hallan cuerpo de otra mujer en Sudáfrica, elevando a 10 los misteriosos crímenes: hay 3 capturados

La Policía de Sudáfrica anunció la detención de tres personas en relación con el asesinato de una de las nueve mujeres encontradas muertas en un barrio al este de Johannesburgo, en una serie de homicidios que han alarmado al país. El hallazgo de los cadáveres en Kempton Park a lo largo de dos meses ha avivado el miedo y la ira, mientras las autoridades investigan si un asesino en serie o varios asesinos fueron los responsables. (Lea también: ¿Asesino serial en Sudáfrica? Han hallado los cuerpos de nueve mujeres en dos meses)



Un hombre y dos mujeres fueron arrestados el fin de semana por el asesinato de Jabulile Ntimba, cuyo cuerpo fue encontrado el 17 de septiembre y fue la novena víctima, según informaron autoridades. Como en la mayoría de los casos, su cuerpo fue encontrado al costado de la carretera, parcialmente vestido. "Parece haber indicios de que su asesinato pudo haber sido consecuencia de un asunto relacionado con una relación sentimental, incluyendo lo que se ha descrito como un posible triángulo amoroso", dijo el subcomisario de policía Tebello Mosikili.



“No todos los casos están necesariamente relacionados”

La violencia de género es endémica en Sudáfrica, a pesar de los años de promesas gubernamentales para abordar el problema y de la declaración de la violencia de género como un desastre nacional. El presidente Cyril Ramaphosa se hizo eco el lunes de la promesa policial de que los autores de los asesinatos serían llevados ante la justicia. "Haremos todo lo posible por encontrar a los responsables", declaró a los periodistas, prometiendo medidas adicionales para combatir la violencia contra las mujeres. "Vamos a destinar más dinero, más recursos y más tecnología para garantizar que afrontemos el miedo al que están sometidas las mujeres actualmente", afirmó.

"Mantenemos nuestro compromiso de garantizar que estas investigaciones se lleven a cabo con la urgencia y la determinación que requieren. Nuestros investigadores están siguiendo todas las pistas disponibles y trabajan incansablemente para llevar a los responsables ante la Justicia", declaró la comisionada nacional interina del SAPS, teniente general Puleng Dimpane.

Con estas últimas detenciones, asciende a cuatro el número de personas detenidas por la policía en relación con los asesinatos de Kempton Park. Un hombre arrestado por el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en julio permanece bajo custodia y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 28 de octubre, según informó la policía. "No vamos a apresurar estas investigaciones simplemente para realizar arrestos. Se lo debemos a las víctimas, se lo debemos a sus familias y se lo debemos a la justicia para que esto se haga justicia", dijo Mosikili.



"Estas investigaciones no han confirmado de manera concluyente que se trate de un asesino en serie porque no todos los casos están necesariamente relacionados. Hay algunos indicios de diferentes modus operandi y diferentes motivos", subrayó el ministro interino de Policía, Firoz Cachalia. La mayoría de los cuerpos de las mujeres fueron hallados desnudos o semidesnudos y con hematomas. Estaban en las áreas de Kempton Park, Clayville, Olifantsfontein, Rhodesfield, Kwa-Thema y Dawn Park.



Por otra parte, la policía informó que otra mujer fue hallada muerta el domingo 20 de septiembre en Soweto, al sur de Johannesburgo. Su cuerpo, envuelto en un edredón, fue abandonado cerca de una presa. Sudáfrica sufre una tasa de homicidios de más de 60 al día de media, una de las más altas del mundo.

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La policía también informó que dos presuntos violadores en serie debían comparecer ante el tribunal en la provincia de KwaZulu-Natal. Un hombre de 46 años ha sido vinculado mediante pruebas de ADN a 16 casos de violación en Durban, mientras que un hombre de 36 años ha sido vinculado a al menos 14 casos en dos provincias.

AGENCIAS AFP/EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL