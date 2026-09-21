Delcy Rodríguez ya está en Nueva York y se reunirá con Donald Trump: ¿visitará a Maduro?

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario de EE. UU., Donald Trump, se reunirán el 22 de septiembre por primera vez en persona más de ocho meses después de la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro, actualmente detenido en una prisión cerca de donde será la histórica cita. El encuentro será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá. También será la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación en una Asamblea General de la ONU, en 2018, en la que intervino el hoy capturado chavista, quien permanece en una prisión a solo unos kilómetros de la sede del organismo internacional.



Rodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una "amenaza guerrerista" de Estados Unidos en contra de Venezuela para "robar" sus enormes recursos, llegó a Nueva York en la madrugada de este lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, según ella misma informó en su cuenta de X. Tras la incursión militar de EE. UU., Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Maduro, asumió como mandataria encargada y ha impulsado una serie de cambios legales e institucionales para incentivar la inversión extranjera, en medio de una estrecha colaboración con Washington, que dice estar implementando un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) diseñado para Venezuela. Ambos países acordaron, en marzo de 2026, restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.

La mandataria, a quien la Casa Blanca advirtió en su momento que podía correr la misma suerte que Maduro, argumenta que ha decidido escoger el camino de la diplomacia y el diálogo para dirimir las diferencias. Incluso, ha llamado "socio y amigo" a Trump, el artífice de las sanciones más duras contra Venezuela, especialmente las petroleras, que han sido flexibilizadas. El trabajo entre ambos Gobiernos llegó a su culmen el pasado 28 de agosto, cuando Trump y Rodríguez anunciaron un "histórico" acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo, a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35 %. (Lea también: Donald Trump saca a Venezuela de lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico)



Detalles del encuentro entre Rodríguez y Trump

La Casa Blanca anunció que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU. La cita con la venezolana será el último punto de la agenda del gobernante estadounidense durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico. Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en medio del rechazo de seguidores del chavismo y de sectores opositores a la creciente presencia de EE. UU. en Venezuela -en particular al acuerdo petrolero- y mientras la mayor coalición opositora y diversos grupos de la sociedad civil exigen un organismo electoral independiente que convoque pronto unos comicios presidenciales en la nación suramericana.



Sin embargo, el Ministerio de Comunicación de Venezuela no ha hecho pública la agenda ni las reuniones previstas de la presidenta. Solo ha acotado: "Esta cita es un momento cumbre. Producto de esfuerzos previos, recuperamos nuestro estatus y nos reincorporamos a la dinámica diplomática del planeta". De momento no se sabe si exista la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda visitar a Nicolás Maduro en la cárcel. (Lea también: Lo que se sabe del acuerdo de Alex Saab con EE. UU. y el impacto en el caso contra Nicolás Maduro)



AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL