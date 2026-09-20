Astronautas estrenan freidora de aire en el espacio: así funciona y qué pueden cocinar

La estación espacial china ha estrenado la primera freidora de aire diseñada para ser usada en el espacio, dentro de una mejora de su equipamiento culinario con electrodomésticos inteligentes como un microondas y un dispensador de agua pensados específicamente para funcionar en órbita.



Alitas de pollo, filetes o tarta son algunos de los platos que los astronautas de la estación Tiangong pueden paladear durante sus largas estancias espaciales gracias a la freidora de aire caliente, que tiene un sistema de eliminado de vapor, explicó el experto del Centro de Astronautas de China Liu Weibo, citado este domingo por la agencia oficial Xinhua.

Liu desveló en una conferencia sobre medicina aeroespacial celebrada el sábado en la ciudad de Tianjin (norte) que la renovación de la "cocina espacial" forma parte de un programa que busca que los taikonautas, como se denomina a los astronautas chinos, estén bien alimentados durante sus misiones y que puedan disfrutar de comidas calientes en solo veinte minutos.

El microondas también está diseñado para bloquear cualquier fuga y que la tripulación pueda recalentar la comida con un gasto energético mínimo, indicó.



También el plan nutricional ha experimentado mejoras: los taikonautas tienen acceso a un menú con diez días de rotación y 200 ingredientes que incluyen verduras frescas, frutos secos, pasteles y carnes aptos para ser cocinados en órbita, e incluso yogur que puede ser fermentado en la propia estación.



La Tiangong (Palacio Celestial, en chino) está diseñada para operar al menos diez años y podría convertirse en la única estación espacial habitada del mundo una vez se retire la Estación Espacial Internacional, prevista para finales de esta década. Uno de los miembros de la actual misión tripulada, que llegó a la Tiangong el pasado 25 de mayo, permanecerá un año entero en el espacio.

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Pekín ha reforzado en los últimos años su programa espacial con proyectos como la construcción de la estación espacial, el programa lunar Chang’e y las preparaciones para un futuro alunizaje tripulado antes de 2030.

AGENCIA EFE