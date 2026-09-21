Investigan a agente de ICE que habría disparado por la espalda a un migrante y después lo capturó

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó a la agencia de noticias EFE, al cierre de este domingo, que adelanta una investigación sobre el caso en el que un agente del ICE habría disparado por la espalda a un migrante venezolano, quien permanece gravemente herido e incomunicado de su familia y de su representante legal.

Según explicó en redes sociales la abogada del afectado, Kate Lincoln-Goldfinch, Wilber Rafael Garcés, de 28 años, se encontraba en su vehículo y "en medio de una entrega (de comida a través de la plataforma) Doordash" al mediodía de este domingo en Austin, Texas, cuando "le dispararon por la espalda, debajo del cuello".



De acuerdo con la jurista, pasaron más de seis horas antes de que ella y la esposa de Garcés, quien lo buscó sin éxito en un hospital, recibieran confirmación de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo había trasladado a un centro de detención. Sin embargo, hasta el momento no han logrado establecer contacto con él.



¿Cómo está el migrante venezolano herido de bala?

En declaraciones a EFE, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), entidad de la que depende el ICE, indicó que la agencia investiga el tiroteo "con ayuda del FBI" y afirmó que el migrante se encuentra "estable y en custodia federal, a la espera de su deportación".

Versiones contradictorias sobre su entrada a EE.UU.



El vocero sostuvo que Garcés "entró en el país ilegalmente bajo la Administración (del expresidente Joe) Biden y estaba sujeto a una orden de deportación definitiva".



No obstante, su abogada señaló a EFE que, aunque todavía no ha podido comunicarse con su cliente para confirmarlo, entiende "que entró al país con CBP One", una aplicación que durante el gobierno de Biden (2021-2025) permitía a los migrantes solicitar el ingreso legal a Estados Unidos para pedir asilo, y que fue eliminada por Donald Trump tras su llegada al poder.

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"Van a tener que darme acceso a él para poder dar más detalles (sobre cómo entró al país). Ahora mismo, no le están permitiendo hablar ni con su abogada ni con su esposa", denunció a EFE Lincoln-Goldfinch, quien afirma haber visto fotografías y un video en los que se observa cómo "le dispararon en la espalda, debajo del cuello".

Mike Siegel, concejal de Austin que acudió al lugar de los hechos, relató a EFE que un agente de ICE descendió de una camioneta sin identificación y abrió fuego contra el automóvil que conducía Garcés, el cual se encontraba estacionado.

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Por su parte, un testigo identificado únicamente como Juan aseguró que se acercó al vehículo después del incidente y encontró a Garcés en el asiento del conductor. "Lo esposaron, le rompieron la camisa y ahí fue que vi que tenía dos balazos en la espalda", declaró a EFE.

Las intervenciones violentas contra migrantes han aumentado durante el segundo mandato de Trump. Según un informe publicado en julio por The Washington Post, al menos seis conductores han muerto y otros once han resultado heridos por disparos durante operativos de agentes federales de inmigración desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE