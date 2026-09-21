CNN, MS NOW y Politico demandan a Donald Trump por vetar su ingreso a la Casa Blanca

Los tres medios de comunicación estadounidenses a los que el presidente Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca -CNN, MS NOW y Politico- han presentado una demanda contra el mandatario. Fue presentada ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C. y podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, informaron los medios afectados en un comunicado conjunto.



“Esta mañana (lunes), notificamos al gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, indican los medios. “Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, se dice en la nota, y agrega que “de no ser impugnada, esta medida amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de injerencias gubernamentales”.



¿Por qué vetó Trump a CNN, MS NOW y Politico?

Trump anunció el pasado viernes que vetaba con efecto inmediato el acceso a la Casa Blanca a los tres medios, a los que acusó de difundir "noticias falsas", y amenazó con extender la medida a otros medios de comunicación porque, según escribió en su red social Truth Social, "no deberían poder escribir o difundir constantemente ficción y mentiras cuando cubren al presidente de Estados Unidos". En un mensaje nuevo este lunes, reiteró sus acusaciones y aseguró que lleva a cabo una ofensiva contra las "NOTICIAS FALSAS, algo que ha crecido como un cáncer" en Estados Unidos. "Esto es una amenaza para nuestra seguridad nacional y debe detenerse, ¡AHORA!", añadió. Además, aseguró que "la Casa Blanca no está llevando a cabo un ataque contra la prensa libre, algo que valoro profundamente. Está llevando a cabo un ataque contra las NOTICIAS FALSAS".

El anuncio supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre "golfo de América" para referirse al golfo de México. (Lea también: Países rechazan mapa de Trump que cubre México, Canadá, Groenlandia e Islandia con bandera de EE.UU.)

Los reporteros de las cadenas CNN, MS NOW y del diario Politico no pueden acceder a sus espacios de trabajo dentro de la Casa Blanca. CNN y MS NOW también tienen prohibido usar sus equipos de televisión y cámaras en los terrenos de la residencia. El sábado, la reportera de MS NOW, Akayla Gardner, la reportera de CNN, Betsy Klein, y la reportera de Politico, Cheyenne Haslett, intentaron entrar a los terrenos de la Casa Blanca para cubrir noticias, pero se les negó el acceso y se les confiscaron sus credenciales de prensa.



Trump ha mantenido históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a reporteros y haber presentado demandas millonarias contra medios de comunicación, lo que organizaciones defensoras de la libertad de prensa ven como un intento de censura.



Trump achaca desde hace años a medios como CNN de haber ayudado a propagar las acusaciones de que estaba confabulado con Rusia durante su primer mandato como presidente. Durante ese mandato le retiró el acceso al periodista Jim Acosta de la cadena televisiva, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso. Acosta acabó abandonando CNN, como otros periodistas de la cadena. Recientemente el mandatario arremetió en público contra otra periodista estrella de CNN, Kaitlan Collins, a la que recriminó entre otras cosas que "nunca sonríe". A Trump también le irritó particularmente la cobertura periodística y la divulgación de fotos y documentos que lo relacionaban con el magnate condenado por crímenes sexuales Jeffrey Epstein.

Publicidad

AGENCIAS EFE/AFP

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL