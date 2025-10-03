Hamás dice estar dispuesto a liberar rehenes en Gaza bajo la propuesta de alto al fuego de Trump

El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, y señaló su disposición a negociar los detalles del acuerdo de paz.

"El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes, vivos y restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", dijo Hamás en un comunicado, añadiendo que estaba listo para entrar en negociaciones "para discutir los detalles".

Noticia en desarrollo...