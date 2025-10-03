En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
CIERRES TRANSMILENIO
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hamás dice estar dispuesto a liberar rehenes en Gaza bajo la propuesta de alto al fuego de Trump

Hamás dice estar dispuesto a liberar rehenes en Gaza bajo la propuesta de alto al fuego de Trump

El grupo islamista palestino señaló su disposición a negociar los detalles del acuerdo de paz.

Por: AFP
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Hamás dice que entregará rehenes vivos y 18 cuerpos al responder propuesta de tregua con Israel
Gaza.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad