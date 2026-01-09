En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
DIÁLOGO PETRO Y TRUMP
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Gobierno de Venezuela informa que no está previsto que Delcy Rodríguez viaje fuera del país

Gobierno de Venezuela informa que no está previsto que Delcy Rodríguez viaje fuera del país

El Gobierno venezolano se pronunció luego de que circularan versiones no confirmadas sobre una salida de la presidenta interina.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 9 de ene, 2026
Comparta en:
Gobierno de Venezuela informa que no está previsto que Delcy Rodríguez viaje fuera del país
Gobierno de Venezuela informa que no está previsto que Delcy Rodríguez viaje fuera del país -
AFP

El Gobierno de Venezuela informó este viernes que no está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, viaje al exterior "próximamente", luego de que circularan versiones no confirmadas al respecto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Gustavo Petro y Donald Trump
    Gustavo Petro y Donald Trump
    AFP
    MUNDO

    Trump anuncia que se reunirá con Petro en la Casa Blanca durante primera semana de febrero

  2. Esta es la leche de fórmula para bebés que ha sido prohibida en 44 países: ¿Colombia está incluida?
    Imagen de referencia de leche de fórmula para bebés.
    Pexels
    MUNDO

    Esta es la leche de fórmula para bebés que ha sido prohibida en 44 países: ¿Colombia está incluida?

"No está previsto que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, realice ningún viaje fuera del país próximamente. Estamos concentrados como Gobierno en la agenda interna para garantizarle a nuestro pueblo su derecho a la paz y la estabilidad", dijo el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, en un mensaje en Telegram.

Según el diario español ABC, Rodríguez había solicitado viajar el próximo martes a Estados Unidos, país que mantiene una fuerte presión sobre Venezuela y con el que Caracas ha anunciado "un proceso exploratorio de carácter diplomático", tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar el pasado sábado en Caracas. Ambos países tienen relaciones rotas desde 2019.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también había anunciado en la víspera que había extendido una invitación a Rodríguez a Colombia.

Publicidad

"Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia", dijo el mandatario colombiano en un discurso en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá.

Petro le propuso a Rodríguez un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington en Caracas y tres estados vecinos de la capital y la captura de Nicolás Maduro.

Publicidad

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de Venezuela

Venezuela

Nicolás Maduro

Publicidad

Publicidad

Publicidad