Esta es la leche de fórmula para bebés que ha sido prohibida en 44 países: ¿Colombia está incluida?

La multinacional de alimentos Nestlé efectuó un aviso global sobre un producto de leche de fórmula para bebés por el riesgo de contaminación con una toxina. La empresa compartió en un comunicado la manera en la que se detectó el problema en la calidad del producto y por la cual ya 44 países han emitido alertas sanitarias desde sus respectivas entidades.

"Tras la detección de un problema de calidad en un ingrediente suministrado por un proveedor líder, Nestlé ha realizado pruebas a todo el aceite de ácido araquidónico (ARA) y las mezclas de aceites correspondientes utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados", se lee en el aviso de la multinacional, que enfatiza que a la fecha no se han confirmado casos de enfermedad relacionados con los productos en cuestión.



Nestlé comunicó el "inicio de un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes". Los lotes afectados son del producto denominado "Fórmula Infantil NAN Optipro 1 con HMO". Mientras que la medida del retiro masivo del producto en los mercados de tantos países se debió a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración del producto.



¿Qué se sabe de la contaminación de toxina en la leche de fórmula para bebés?

De acuerdo con la multinacional, "la Cereulida es una sustancia de origen bacteriano que causa enfermedades transmitidas por los alimentos y es producida por ciertas cepas del microorganismo Bacillus cereus. La presencia de cereulida en los aceites es muy poco común, y Nestlé está colaborando con el proveedor de aceite, que está llevando a cabo un análisis exhaustivo para determinar la causa raíz del problema".



Algunas de los síntomas a tener en cuenta en caso de tener contacto o consumo de la toxina son los vómitos intensos o persistentes, diarrea o letargo inusual. "Suelen aparecer entre 30 minutos y 6 horas después de la exposición. Si no se presentan síntomas, no hay motivo de preocupación para la salud".



Listado completo de productos de leche de fórmula para bebés que pudo verse afectado

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA, por sus siglas en inglés) compartió un listado de todos los productos de leche de fórmula para bebés o relacionados que podría haberse visto afectado por la contaminación de la toxina:



SMA Advanced First Infant Milk 800g (Leche avanzada para lactantes)

Lote: 51450742F1 — Vencimiento: Mayo-27

51450742F1 — Mayo-27 Lote: 52319722BA — Vencimiento: Mayo-27

52319722BA — Mayo-27 Lote: 52819722AA — Vencimiento: Mayo-27

SMA Advanced Follow-on Milk 800g (Leche avanzada de continuación)

Lote: 51240742F2 — Vencimiento: Mayo-27

51240742F2 — Mayo-27 Lote: 51890742F2 — Vencimiento: Agosto-27

51890742F2 — Agosto-27 Lote: 52879722AA — Vencimiento: Abril-27

SMA First Infant Milk (Leche para lactantes - Varios tamaños)

800g - Lote: 51170346AA / 51170346AB — Vencimiento: Abril-27

51170346AA / 51170346AB — Abril-27 800g - Lote: 51340346AB — Vencimiento: Mayo-27

51340346AB — Mayo-27 800g - Lote: 51580346AA / 51590346AA — Vencimiento: Junio-27

51580346AA / 51590346AA — Junio-27 800g - Lote: 52760346AB / 52760346AD / 52780346AA — Vencimiento: Octubre-27

52760346AB / 52760346AD / 52780346AA — Octubre-27 400g - Lote: 51350346AA — Vencimiento: Mayo-27

51350346AA — Mayo-27 400g - Lote: 52750346AD — Vencimiento: Octubre-27

52750346AD — Octubre-27 1.2Kg - Lote: 51340346BE — Vencimiento: Noviembre-26

51340346BE — Noviembre-26 1.2Kg - Lote: 52740346BA / 52750346BA — Vencimiento: Abril-27

52740346BA / 52750346BA — Abril-27 200ml - Lotes: 52860295M / 52870295M / 53030295M / 53040295M — Vencimiento: Octubre-26

52860295M / 52870295M / 53030295M / 53040295M — Octubre-26 200ml - Lotes: 53220295M / 53230295M / 53070295M / 53080295M — Vencimiento: Noviembre-26

53220295M / 53230295M / 53070295M / 53080295M — Noviembre-26 70ml - Lote: 53170742B1 — Vencimiento: Noviembre-26

SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800g (Leche para lactantes)

Lote: 51220346AD — Vencimiento: Mayo-27

51220346AD — Mayo-27 Lote: 51540346AC — Vencimiento: Junio-27

51540346AC — Junio-27 Lote: 52740346AD — Vencimiento: Octubre-27

SMA Comfort 800g (Leche para el confort digestivo)

Lote: 52620742F3 — Vencimiento: Septiembre-27

52620742F3 — Septiembre-27 Lote: 51240742F3 / 51439722BA / 51479722BA / 51769722BA / 52049722AA — Vencimiento: Mayo-27

SMA Lactose Free 400g (Leche sin lactosa)

Lotes: 51150346AB / 51719722BA / 51759722BA / 51829722BA / 51979722BA / 52109722BA / 53459722BA — Vencimiento: Abril-27

51150346AB / 51719722BA / 51759722BA / 51829722BA / 51979722BA / 52109722BA / 53459722BA — Abril-27 Lote: 51500346AB — Vencimiento: Mayo-27

51500346AB — Mayo-27 Lote: 53299722BA — Vencimiento: Agosto-27

SMA Anti Reflux 800g (Leche antirreflujo)

Lote: 51570742F3 / 52099722BB / 52739722BA — Vencimiento: Junio-27

51570742F3 / 52099722BB / 52739722BA — Junio-27 Lote: 52099722BA — Vencimiento: Abril-27

ALFAMINO 400g (Fórmula hipoalergénica)

Lote: 51200017Y3 — Vencimiento: Abril-27

51200017Y3 — Abril-27 Lote: 51210017Y1 — Vencimiento: Enero-27

51210017Y1 — Enero-27 Lote: 51220017Y1 — Vencimiento: Febrero-27

51220017Y1 — Febrero-27 Lotes: 51250017Y1 / 51390017Y1 / 51420017Y2 / 51430017Y1 / 51460017Y1 — Vencimiento: Mayo-27

51250017Y1 / 51390017Y1 / 51420017Y2 / 51430017Y1 / 51460017Y1 — Mayo-27 Lotes: 51690017Y2 / 51690017Y3 / 51700017Y1 / 51710017Y1 / 51740017Y1 — Vencimiento: Junio-27

51690017Y2 / 51690017Y3 / 51700017Y1 / 51710017Y1 / 51740017Y1 — Junio-27 Lotes: 52760017Y5 / 52790017Y1 / 52860017Y1 — Vencimiento: Octubre-27

52760017Y5 / 52790017Y1 / 52860017Y1 — Octubre-27 Lotes: 53100017Y3 / 53110017Y1 / 53140017Y1 / 53140017Y2 / 53150017Y1 — Vencimiento: Noviembre-27

¿Cuáles países han prohibido la comercialización o han efectuado el retiro de la leche de fórmula para bebés?

Para fecha del viernes 9 de enero de 2026, 44 países y mercados habían emitido alertas sanitarias indicando la prohibición o retiro de la leche de fórmula para bebés en sus territorios.



Región de Europa

Austria

Bélgica

Bosnia y Herzegovina

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Lituania

Macedonia

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Región de las Américas

Argentina

Brasil

Chile

México

Paraguay

Perú

Uruguay

Región de Asia y Oceanía

Australia

China

Hong Kong

Nueva Zelanda

Filipinas

Sudáfrica

Taiwán

Vietnam

Asimismo, ocho países de Medio Oriente y África del Norte también emitieron informes de alerta sanitarios. Por el momento, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) no ha emitido una alerta sanitaria del producto en cuestión para Colombia.

