Trump anuncia que se reunirá con Petro en la Casa Blanca durante primera semana de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta de Truth Social este viernes que se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero en la Casa Blanca. Esta información se conoce dos días después de que ambos mandatarios conversaron por primera vez vía telefónica, en una llamada que calmó la tensa relación diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El miércoles el líder republicano había adelantado que invitó a Petro a la Casa Blanca, pero no se tenía hasta ahora una fecha puntual.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La llamada ocurrió en la tarde del miércoles de esta semana y duró alrededor de 55 minutos. Los dos mandatarios hablaron por primera vez en medio de una escalada verbal que se agravó el sábado pasado luego de la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.

Noticia en desarrollo.