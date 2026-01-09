Temblor en Perú de 5,3 este viernes 9 de enero de 2026: ¿se sintió en Colombia?

El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre la ocurrencia de un evento sísmico de magnitud 5,3 en la región de Ica, durante la tarde de este viernes 9 de enero de 2026. El movimiento telúrico, registrado exactamente a las 16:36 hora local, tuvo como epicentro el distrito de Changuillo, ubicado en la provincia de Nasca.

Datos clave del temblor en Perú

De acuerdo con el Boletín Informativo Sísmico Nacional N° 23-2026, emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) e INDECI, el sismo se localizó en las coordenadas de latitud -14.76 y longitud -75.27. La referencia geográfica exacta sitúa el punto de origen del movimiento a 27 kilómetros al sur de la ciudad de Palpa, en el departamento de Ica.

Un dato técnico relevante proporcionado por el IGP es la profundidad del evento, la cual fue de 48 kilómetros. Debido a estas características, la intensidad percibida del sismo alcanzó los grados III y IV en la escala de Mercalli Modificada (IMM) en la localidad de Palpa. Según la escala técnica de intensidad, este rango indica un movimiento que es percibido de manera clara por la población en interiores, sin que represente necesariamente un riesgo para la infraestructura sólida.



El reporte oficial, procesado por el Módulo de Monitoreo y Análisis, confirma que el evento tuvo un origen continental. Tras el suceso, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha emitido una serie de recomendaciones técnicas dirigidas tanto a las Oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres como a la ciudadanía en general.



Para la población, las autoridades enfatizan la importancia de conservar la calma en todo momento y evaluar la situación de forma objetiva. Entre las medidas de seguridad sugeridas se encuentra el alejarse de ventanas, repisas o cualquier objeto, artefacto o utensilio que pueda rodar o caer en las vías de evacuación. Asimismo, se insta a los ciudadanos a ubicarse en las Zonas de Seguridad Interna previamente identificadas, tales como el costado de columnas o muros estructurales, en caso de no poder realizar una evacuación inmediata hacia el exterior.

Finalmente, el organismo recuerda la necesidad de evacuar con la mochila para emergencias y seguir los protocolos de seguridad establecidos. Las instituciones competentes mantienen el monitoreo constante en las zonas cercanas al epicentro para verificar posibles incidencias, manteniendo los canales de comunicación oficiales activos para la población.

