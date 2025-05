Hallan calcinado a hincha de Nacional que fue a Brasil para ver a su equipo en Copa Libertadores

El sueño de David Alejandro Villa Mendoza de ver jugar a su equipo en Brasil, en un partido de Copa Libertadores, se cumplió, pero él nunca pudo volver a casa. El joven, de 18 años y oriundo de Barrancabermeja, Colombia, había viajado con un grupo de amigos a Brasil para poder alentar a su equipo durante la segunda fecha de la Copa Libertadores en la que el Internacional de Brasil se enfrentaba contra Atlético Nacional, pero pocos días después del encuentro, fue hallado calcinado. Su madre, Fernanda Mendoza, aseguró a varios medios de comunicación que su hijo desapareció hacia el 9 o 10 de abril.

La desaparición del joven ocurrió en Punta Porá, zona limítrofe entre el país carioca y Paraguay. Según se supo, el hincha se encontraba departiendo con sus compañeros y ya habían recorrido algunas partes de Brasil después de haber visto el encuentro futbolístico cuando, para las fechas que previamente dio a conocer su madre, se dejó de tener razón del aficionado. Su búsqueda se difundió por redes sociales y otras plataformas, pero todo fue en vano.

La peor noticia llegó el pasado 11 de abril, cuando las autoridades encontraron un cuerpo calcinado en la zona conocida como Favelinha, de la misma ciudad brasileña en la que desapreció Villa. El cadáver, según lo relató la madre a Vanguardia, contaba con una gorra verde y tenía algunas partes de su cuerpo todavía reconocibles, por lo que los amigos del hincha lograron identificarlo con cierta facilidad. Sin embargo, no fue hasta el 14 del mismo mes cuando la madre, desde Colombia, recibió una imagen del cuerpo del joven, con el fin de determinar si este correspondía al de su hijo.

"Me mandaron una foto preguntándome si él era mi hijo. Reconocí su cara y lamentablemente sí era él. Me hicieron reconocimiento que el cuerpo era de mi hijo, que fue totalmente quemado", dijo la entrevistada en entrevista con El Tiempo. Por el momento se desconocen las circunstancias de lo ocurrido y, afirma la madre, las autoridades del país vecino no han dado avances sobre las circunstancias de este macabro suceso.



Una de las hipótesis, tal como le relató la madre del difunto al periódico colombiano previamente citado, apunta a que todo se pudo haber tratado de una riña entre hinchas, pues su hijo pertenecía a una barra de Atlético Nacional desde los 12 años y, por la misma razón, solía acompañar a su equipo a las diferentes ciudades en las que jugaba desde hacía varios años.



La madre del menor le relató al medio previamente citado que las autoridades de Brasil no han brindado el apoyo suficiente, pues sostienen que este caso no es de su competencia. Ante esto, la mujer ha llevado a cabo todo tipo de procedimientos para recibir ayuda y poder repatriar al cuerpo de su hijo. La mujer dijo al rotativo colombiano que la Cancillería ya conoce el caso, pero que repatriar los restos de su hijo puede costar hasta 25 millones de pesos.

La madre pide ayuda para poder darle un último adiós al cuerpo de su hijo o, al menos, a sus cenizas. "Lo que yo quiero es tener la posibilidad de despedirme de él. De enterrarlo acá con sus otros tres hermanos. Queremos que una fundación o la cancillería nos ayude con el trámite", dijo la mujer al medio santandereano.

