Hombre amputado de todas sus extremidades es acusado de asesinato con arma de fuego

Dayton Webber, de 27 años, es un atleta profesional que fue amputado de sus cuatro extremidades, al que ahora se le acusa de haber cometido asesinato, pues habría disparado contra un hombre cuando discutían dentro de un automóvil. Los hechos ocurrieron en la ciudad de La Plata, estado de Maryland, Estados Unidos, durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo.



Las investigaciones señalan que Webber iba como piloto del automotor cuando disparó contra el pasajero del asiento delantero, identificado como Bradrick Wells, también de 27 años. La difusión de este caso ha provocado que la historia de este hombre tornara de inspiradora a trágica. Webber fue detenido por las autoridades el pasado domingo 22 de marzo por estos hechos. El caso es respaldado por dos testigos que rindieron declaraciones y dan fe de este homicidio, pues estaban como pasajeros en el momento de los hechos.



Según lo señalado por las autoridades del condado Charles, el atleta incluso le pidió ayuda a los otros pasajeros para que sacaran el cuerpo de la víctima mortal, pero las personas a bordo se negaron y se bajaron del carro. Ante la respuesta desfavorable, Webber se fue del lugar con Wells todavía adentro del carro.

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Solo dos horas después se pudo volver a saber de los dos hombres cuando un residente de Charlotte Hall (a 10 millas de La Plata) reportó que había un cuerpo en un terreno. Las autoridades atendieron el llamado y, tras las pesquisas respectivas, constataron que se trataba de Wells, que fue declarado muerto en el lugar.

Dayton Webber fue encontrado por los detectives del condado Charles en un hospital de Charlottesville, Virginia. “Había acudido para recibir atención médica por un problema de salud", detallaron los uniformados después del arresto que fue realizado con orden de captura en mano. El atleta ahora enfrenta cargos por homicidio en primer grado, segundo grado y otros cargos relacionados, tras haber sido catalogado como fugitivo de la justicia.



En un ensayo que escribió Webber en 2023 para Today, de NBC, este atleta explicó que sus brazos y piernas fueron amputados durante su infancia debido a una infección que tenía en la sangre. Según él, los doctores le dijeron a sus padres que “solo había una probabilidad del 3 % para que sobreviviera”.



Por redes sociales ya circulan videos, que datan de años como 2024, en los que se observa a Dayton Webber disparar un arma de fuego por su cuenta y sin asistencia alguna.



María Paula Rodríguez Rozo

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