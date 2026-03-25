Esquiador de 23 años murió tras quedar atrapado en avalancha en Japón

El mundo del deporte y el entretenimiento están de luto ante la trágica muerte de Kai Smart, el joven de 23 años que era un destacado cineasta y esquiador. La noticia de su muerte fue confirmada a través de redes sociales por su padre, el famoso esquiador de estilo libre canadiense John Smart, quien días atrás había publicado una foto de su hijo en coma tras sufrir un grave accidente.

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Kai Smart, al igual que su padre, era un reconocido esquiador a nivel mundial, por lo que constantemente compartía en sus redes sociales videos y fotos de las montañas heladas a las que se enfrentaba, siguiendo los pasos de su progenitor. Además, a sus 23 años también era ya un destacado cineasta. De hecho, recientemente había logrado combinar sus dos pasiones al lanzar su primer audiovisual 'Tien Shan Dream', una travesía de esquí por las montañas del Tian Shan, entre Kazajistán y Kirguistán en condiciones extremas.



¿Qué le pasó a Kai Smart?

El más reciente viaje de Kai Smart fue a Japón, a inicios de marzo de este año, donde se proponía conquistar una nueva montaña con sus acrobacias de estilo libre. Aunque todavía se desconocen muchos detalles sobre lo ocurrido, lo que se sabe es que en medio de su aventura se produjo una avalancha que lo dejó sepultado bajo la nieve varios minutos hasta que varios rescatistas lograron encontrarlo inconsciente.

El pasado 13 de marzo, John Smart compartió una foto de su hijo desde una habitación de un hospital, pidiendo que le enviaran la mejor energía al joven. "Para aquellos de ustedes que no saben con lo que estamos tratando, Kai está en condición crítica después de ser enterrado en una avalancha aquí en Japón. Está en coma luchando por su vida ahora mismo después de haber sido gravemente privado de oxígeno. Es un luchador pero necesita toda la ayuda que pueda conseguir. Esperamos llevarlo de vuelta a Canadá lo antes posible", escribió el esquiador que hace parte de Salón de la Fama del Esquí de Canadá.



Se confirmó que, después del accidente, Kai Smart fue trasladado en ambulancia aérea a Vancouver General Hospital, donde recibió atención de emergencia. Sin embargo, tras varios días luchando por su vida, Kai murió tras no poder reponerse a las consecuencias de la falta de oxígeno que le causó la avalancha.



"Es con inmensa tristeza que tenemos que informarles que nuestro amable, valiente y hermoso hijo y hermano Kai ya no está con nosotros", escribió John Smart en una nueva publicación el 24 de marzo, firmando junto a su esposa y su otro hijo. "Kai era un guerrero, un hombre de montaña, un explorador del mundo, un amante de la gente de todos los ámbitos de la vida, una inspiración para muchos, un estudiante de honor, un esquiador apasionado, surfista, motociclista, escalador, kitesurfista y mucho más. Vivió la vida al máximo cada día, con alegría, curiosidad e intensidad, y experimentó más en su corto tiempo que la mayoría en toda una vida", agregaron.

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Los padres de Kai también revelaron que tras la muerte del joven decidieron donar sus órganos, algo que los hizo sentir mejor porque salvaron varias vidas. "El corazón de Kai sigue latiendo en otra persona y está manteniendo a otras 4 personas vivas con sus órganos. Esto nos da gran consuelo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL