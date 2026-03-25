Retiran cargos contra adolescentes que hicieron broma fatal a maestro de secundaria

En Estados Unidos la muerte de Jason Hughes en medio de una broma fallida de sus estudiantes causó conmoción. Cinco adolescentes de último año terminaron detenidos por graves delitos, uno de ellos por homicidio accidental, un accidente que se convirtió en una tragedia para varias familias de su comunidad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 5 de marzo y, tras varios días de análisis por parte de las autoridades, los fiscales a cargo del caso señalaron que decidieron retirar los cargos contra los adolescentes de 18 años y cerrar el caso, tal y como lo había solicitado Laura Hughes, viuda del maestro.



¿Por qué retiraron cargos a los estudiantes?

Después de que Jason Hughes, maestro de matemáticas de 40 años, fuera despedido y homenajeado por toda la comunidad de Georgia, Estados Unidos, y especialmente por los colegas y estudiantes de la escuela secundaria North Hall en la que trabajaba, su esposa Laura conmovió al mundo con una petición que hizo en un comunicado público.

En su comunicado, la también maestra de secundaria señaló que como viuda de Hughes no presentaría cargos contra sus estudiantes y, además, solicitó a los fiscales del distrito retirar los cargos a los adolescentes. Según ella, no quería que la tragedia de su familia se extendiera a las de los cinco jóvenes y, además, enviar a los adolescentes a prisión "iría en contra de la dedicación de Jason durante toda su vida de invertir en la vida de estos niños”.



En su momento, los fiscales del Condado de Hall señalaron que tendrían en cuenta la petición de la viuda, pero que el caso se seguiría llevando con normalidad, mientras que los jóvenes fueron liberados bajo fianza. En las últimas horas se conoció que el pedido de la mujer tuvo efecto y los cinco estudiantes ya no enfrentan investigaciones en su contra.



Jayden Wallace agradece a la esposa de su maestro

Fotos: Oficina del Sheriff del Condado de Hall / Redes sociales

Publicidad

El grupo de estudiantes está conformado por cinco adolescentes, todos ellos de 18 años y que tomaban clases con Jason Hughes en la escuela secundaria North Hall High School. Se trata de Jayden Ryan Wallace, Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz.

Jayden Ryan Wallace fue el estudiante que llevó la peor parte al ser el que conducía la camioneta que atropelló al profesor. Al joven se le acusó por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente y allanamiento. Sus cuatro compañeros de clase, por su parte, fueron acusados de cargos menores por ingresar sin autorización a la propiedad del maestro y arrojar basura.

Publicidad

Wallace podría haber enfrentado una condena de entre tres a 15 años en prisión por este accidente fatal, pero gracias a la postura que tomó Laura Hughes quedó en libertad y ya no enfrentará más cargos. Ante la noticia, el joven de 18 años envió un comunicado a la prensa a través de su abogado agradeciendo a la maestra por su buen corazón y reafirmando su promesa de seguir el ejemplo que le dio su maestro.

"Jayden Wallace y su familia desean, en primer lugar, agradecer a Laura Hughes por su extraordinaria compasión y espíritu de perdón ante la tremenda pérdida de su esposo, Jason Hughes", se lee en el comunicado que se difundió por la cadena ABC News. "Jayden aún está profundamente afligido, pero está decidido a seguir adelante y vivir una vida que enorgullecería a Jason Hughes", agregaron.

Por otro lado, el abogado explicó que no solo la petición de Laura Hughes influyó en que los fiscales desestimaran los cargos contra el joven, sino también el análisis de todas las circunstancias que rodearon la tragedia.

"Cuando Jayden salía de la casa, nunca vio al Sr. Hughes, y el vehículo de Jayden apenas había recorrido unos metros cuando ocurrió el accidente. Al final, no hubo ningún delito, solo un accidente sumamente triste y devastador", detalló.

Publicidad

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL