Hombre intentó defender a su esposa de un ladrón y terminó muerto

Una pareja salió a comprar unas hamburguesas y, al llegar al establecimiento, el hombre se bajó a realizar el pedido, mientras que la mujer se quedó en el auto. Minutos más tarde, un ladrón intentó abrir el vehículo sin percatarse de que ella estaba dentro. Su esposo corrió a socorrerla y discutió con el criminal, que sacó un arma y le disparó justo en el corazón para luego emprender la huida.



Según el medio Todo Noticias, el suceso ocurrió el pasado sábado, 16 de marzo de 2024, sobre las 11:30 p. m. en la ciudad de Moreno, Argentina. La víctima fue identificada como Jonatan Tapia de 34 años.

La pareja subió a su auto para dirigirse al local ubicado a cinco cuadras de su hogar, específicamente en la calle Davaine, en el barrio Aberasturi.

Jonatan estaba en el mostrador del establecimiento y observó cada instante al ladrón, al ver que su esposa estaba en peligro, corrió para detener al delincuente.

El dueño del restaurante, que también es enfermero, salió a socorrer al señor Tapia realizándole tácticas de RCP. La esposa de la víctima aprovechó que su hermano vive cerca del lugar y lo llamó para que le pudiera ayudar con su pareja.

Cuando llegó, la ambulancia aún no estaba ahí, tardó alrededor de 30 minutos por lo que decidió no esperar y junto a su hermana montaron a Jonatan al auto. Lo llevaron al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega. A pesar de que llegó con vida, los médicos no pudieron salvarlo porque su estado era grave y no alcanzó a llegar al quirófano.

La autopsia se realizó el domingo 17 de marzo, los peritos extrajeron la bala que estaba en su corazón. “No le robo nada, ni el celular”, dijo Daniel Campos, hermano de la esposa de la víctima, en diálogo con Todo Noticias.

Agregó que, al ser un residente del sector, es testigo de que la inseguridad en la zona está disparada. “Moreno es complicado”, apuntó.

Jonatan era padre de dos niños de 2 y 7 años, llevaba casado 9 años con su esposa. Trabajaba de encargado de sonido en eventos y era evangelista en la iglesia del ministerio Centro Cristiano para las Naciones (CCN), quele dedicó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

“La familia CCN despide a nuestro hermano, amigo e hijo Jonatan Tapia, uno de los servidores más fieles de nuestra congregación. Hoy nos toca llorar su pérdida, pero nuestro corazón se llena de gozo sabiendo que ahora está en los brazos del Padre al que tanto sirvió. ¡Que en paz descanses, Jonatan!”, señaló el Centro Cristiano para las Naciones.

El caso quedó en manos de una fiscal de la oficina de la UFI N° 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, que definió el caso como “homicidio agravado por uso de arma de fuego”. Por el momento, se sigue tras el rastro del criminal.