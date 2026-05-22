ICE detiene a hermana de ejecutiva de empresa militar cubana Gaesa y le revoca la residencia

La Administración de Inmigración y Control de aduanas (ICE) de Estados Unidos anunció el arresto de la ciudadana cubana Adys Lastres Morera, hermana de una alta ejecutiva del conglomerado militar cubano Gaesa, tras revocarle su residencia permanente, al acusarla de colaborar con La Habana y representar una amenaza para la seguridad nacional. (Lea también: Así es el portaaviones nuclear USS Nimitz en el mar Caribe, desplegado en medio de tensión con Cuba)

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"Morera estaba administrando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le cancelé su estatus de residente permanente", afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en su cuenta oficial de X.

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, añadió que Lastres Morera fue arrestada el jueves 22 de mayo y quedó bajo custodia de ICE; agregó que "no habrá ningún lugar en este planeta -mucho menos en nuestro país- donde ciudadanos extranjeros que amenacen nuestra seguridad nacional puedan vivir con lujos".



¿Quién es la hermana de la mujer capturada?

Las autoridades estadounidenses sostienen que la hermana de Adys Lastres Morera, Ania Guillermina Lastres Morera, es la "presidenta ejecutiva de GAESA, una organización corrupta que controla el 70 % de la economía cubana".



Gaesa, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas de Cuba, fue sancionada por la Administración de Donald Trump, ya que según el Gobierno estadounidense esa estructura controla una parte significativa de la economía de la isla.



ICE indicó en un comunicado que la detención se produjo en coordinación con su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y sostuvo que Lastres Morera "se benefició" de vínculos con el aparato económico-militar cubano mientras residía en Estados Unidos como residente permanente.

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La agencia no detalló de inmediato cargos penales adicionales en su contra.

Estados Unidos sancionó, el 7 de mayo, al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía isleña en medio de las amenazas de Trump de hacerse con el control del país caribeño. (Lea también: ¿Estados Unidos enviará el portaviones Nimitz al Caribe para intimidar a Cuba? Esto respondió Trump)

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Además, la detención de Morera sucede un día después de que Estados Unidos acusara formalmente al exmandatario cubano, Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave por un hecho acontecido en 1996.



La advertencia de Rubio al régimen cubano

Rubio, cubano-estadounidense y acérrimo opositor del gobierno de La Habana, describió la isla, ubicada a unos 145 kilómetros de Florida, como un "Estado fallido" envuelto en una grave crisis económica. "Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor", dijo el secretario de Estado a periodistas en Miami.

"No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados", agregó.

Rubio señaló que Estados Unidos prefería "siempre una solución diplomática", pero advirtió que Donald Trump tenía otras opciones ante Cuba, que "siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional". (Lea también: Marco Rubio dice que Raúl Castro es un fugitivo: "No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí")

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP