Hombre de 25 años murió en la planta de SpaceX, la empresa de Elon Musk, luego de fatal caída

Un trabajador murió durante un accidente laboral en la planta de SpaceX, la compañía aeroespacial propiedad de Elon Musk, en el sur de Texas, según informaron medios locales. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés), agencia encargada de la seguridad laboral en EE.UU., está investigando lo sucedido, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el rotativo, el accidente tuvo lugar sobre las 4.00 de la mañana (10.00 GMT) del pasado viernes, al que el Departamento de Bomberos de Brownsville respondió inicialmente por un llamado de emergencia, pero al que se le indicó que el personal médico de SpaceX se encargaría del accidente. La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Identificaron al hombre que murió en planta de SpaceX

Publicidad

Las autoridades locales en Texas identificaron recientemente al trabajador fallecido en la planta de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk en Texas, como José Bautista, un hombre de 25 años. La jueza de paz del distrito 3 del condado de Cameron, Esther Sorola, indicó a EFE que Bautista, originario de Donna, Texas, falleció a las 5:15 de la mañana del viernes 15 de mayo en un hospital de Brownsville.

Sorola relató que el joven trabajaba en SpaceX y murió después de caerse desde un andamio. Según el informe preliminar de la autopsia, agregó la jueza, la causa de la muerte fue "traumatismo por golpe contundente tras la caída". Después del accidente, Bautista fue trasladado en una ambulancia privada de SpaceX al hospital Valley Regional Medical Center, de acuerdo con la jueza.

Publicidad

El sheriff del condado de Cameron, Manuel Treviño, indicó a EFE que sus agentes respondieron al llamado de emergencia tras el accidente el viernes en la madrugada y "una vez se determinó que no era un incidente criminal" el personal de SpaceX "tomó control" de la situación, según indicó la oficina del sheriff a EFE.

El accidente tuvo lugar en Starbase, el complejo donde se manufacturan y lanzan los cohetes Starship, que se convirtió oficialmente en una ciudad en 2025.

La muerte de este trabajador ocurre menos de cuatro meses después de que OSHA penalizara a SpaceX por no haber inspeccionado una grúa hidráulica antes de que colapsara en Starbase.

EFE