Fundador de Hermanos al Rescate sobre imputación de EE. UU. a Raúl Castro: "Él dio la orden"

El miércoles 20 de mayo el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra el exgobernante cubano Raúl Castro, de 94 años, por su responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996. En la acusación se le imputan a Castro los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.

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Según los documentos judiciales, en el momento del ataque Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y habría autorizado el uso de fuerza letal contra las aeronaves desarmadas. En diálogo con Noticias Caracol En Vivo, José Basulto, fundador de la organización Hermanos al Rescate y único piloto sobreviviente del ataque, recordó cómo fueron los hechos.



Fundador de Hermanos al Rescate recuerda misión en 1996: "Moriré con este recuerdo"

La organización Hermanos al Rescate fue fundada en Miami en 1991 por el piloto y exiliado cubano José Basulto, quien detalló que el objetivo principal de la organización era localizar y salvar a balseros cubanos que escapaban de la isla en embarcaciones precarias durante la crisis económica conocida como el "periodo especial". Agregó que se estima que salvaron a más de 5.000 personas.

"Hermanos al Rescate es una organización fundada en el amor a los seres humanos; personas que perdían sus vidas y que nadie respondía, lo ignoraban. La función nuestra era volar el estrecho de las Floridas por las áreas donde sabíamos que los balseros salían en botes muy precarios, en balsas de goma en busca de ayuda", detalló.



Sobre la operación por la que fue imputado Raúl Castro, Basulto recordó que él pilotaba la tercera avioneta y logró escapar del ataque. Según su testimonio, fueron sorprendidos en medio de una misión rutinaria por aviones MiG-29 de fabricación soviética.



"Yo estaba volando en formación con ellos y momentáneamente vi por la ventana derecha una explosión. Eso fue lo que yo vi del derribo de nuestros aviones ese día. Seguí con mi misión hasta localizar a todos los que pudimos localizar. Nosotros no teníamos miedo, teníamos una misión y esa misión era salvar vidas", relató.

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Para Basulto el papel del exgobernante cubano es claro: "Raúl Castro fue el principal de ellos, fue el que ordenó que me derribaran a mí y no sucedió. Dándole gracias a Dios por haber salvado mi vida ... Yo no pude escuchar la voz de Raúl Castro [en los audios], pero él fue el culpable, él fue el que dio la orden, él fue el que envió los MiGs a acabar con nosotros".

En ese ataque murieron Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales, quienes según Basulto eran "personas buenas, gente noble y patriota".

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Agregó que "eso a mí no se me olvidará nunca, moriré con ese recuerdo y por poco muero ahí también porque estábamos destinados a ser tumbados por los aviones MiG de Castro". De las tres avionetas de Hermanos al Rescate que ese día emprendieron la misión en aguas internacionales, solo la de José Basulto fue la única que se salvó del bombardeo. "Ellos en realidad al que quería coger era a mí, pero Dios está en el cielo y ayuda a los que aman a sus hermanos. Y ese día no era para mí, yo tenía que seguir viviendo".

José Basulto señaló que recibió la noticia de la imputación de Raúl Castro con esperanza de que haya justicia por la muerte de sus compañeros. "¿Por qué no lo tienen en Cuba viviendo como un cubano de a pie?, viviendo como ha hecho vivir al resto del país, sufriendo todas las necesidades, los tormentos, las pérdidas de vida, etcétera. Yo creo que eso sería un castigo adecuado y que se lo impusieran por lo que le queda de vida, que tenga que vivir consciente de lo que él le hizo al pueblo, convirtiéndolo a él en una de sus propias víctimas".

Este caso marca un hito legal al ser la primera vez que se imputa formalmente a Raúl Castro por estos hechos después de 30 años. Además de Castro, la acusación incluye a otros cinco pilotos y militares cubanos involucrados en la planeación y ejecución del ataque. Aunque el gobierno cubano alegó en su momento que las avionetas violaron su espacio aéreo, organismos internacionales como la OEA concluyeron que fueron abatidas en espacio aéreo internacional, violando el derecho internacional.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzalez@caracoltv.com.co