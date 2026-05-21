Las pruebas que condenaron a estadounidense a 30 años por delitos sexuales contra menor colombiana

El caso judicial contra Ramón Arellano Sandoval de 65 años, estadounidense de origen mexicano y residente de Tennessee, inició en octubre de 2024 tras ser detenido cuando llegaba al aeropuerto internacional de Miami, en un vuelo procedente de Medellín.



Chats de WhatsApp, la prueba reina

En una inspección de rutina, agentes federales se encontraron en su teléfono celular videos y conversaciones que terminaron destapando un caso de explotación sexual de una adolescente colombiana. Según el escrito de acusación entre 2022 y 2024, Arellano mantuvo contacto con la menor a través de WhatsApp, presionándola para producir videos sexualmente explícitos.

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En los mensajes quedó en evidencia que él sabía que era menor de edad. La víctima menor escribió, “tengo 17 años. ¿No te importa la edad?" Arellano Sandoval respondió con una nota de voz que decía, "a mí no, a ti te importa mi edad."

La investigación logró establecer que Arellano le solicitaba videos sexuales a cambio de pagos electrónicos. En el celular de este hombre, agentes encontraron varios videos explícitos enviados desde Colombia.



La acusación incluyó cargos por intento de producción de material de explotación sexual infantil, transporte de ese material y posesión de videos sexualmente explícitos de una menor. Además, contemplaba el decomiso de bienes vinculados con el caso.



Según se alega en la acusación formal, el acusado deberá entregar a los Estados Unidos cualquier propiedad, mueble o inmueble que constituya o se derive de ganancias rastreables a dicho delito.

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El accionar de las autoridades colombianas también fue crucial en la investigación y obtención del material probatorio.

Una corte federal del sur de Florida lo declaró culpable de intento de explotación sexual y de intento de tráfico sexual de una menor. Aunque enfrentaba incluso la posibilidad de cadena perpetua, el juez terminó imponiéndole una condena de 30 años de prisión.

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Después de cumplir esa pena, Ramón Arellano deberá cumplir otros 15 años de libertad supervisada y además quedará registrado como delincuente sexual en Estados Unidos.



La lucha de las autoridades en Medellín para contrarrestar la explotación sexual

Y es que en los últimos años, Medellín se ha enfrentado a una grave problemática con el llamado turismo sexual. Para contrarrestar este tipo de crímenes, desde 2024 las autoridades colombianas han tenido contacto constante con las autoridades estadounidenses, por lo que decenas de extranjeros han sido inadmitidos y expulsados de Colombia.

En 2024 se registraron 40 personas inadmitidas; en 2025, la cifra ascendió a 71, y en los primeros cinco meses de 2026 ya se contabilizan 60 casos. En total, son 171 ciudadanos extranjeros que intentaban llegar a Medellín con fines de turismo sexual enfocado en menores de edad, es decir, contra niños, niñas y adolescentes. Además, en el marco de investigaciones adelantadas por las autoridades de Colombia y Estados Unidos, este trabajo conjunto deja como resultado, en dos años y medio, un total de 32 capturas.

De esas 32 capturas, se encontró que, por ejemplo, la mayoría de ellos venían de Estados Unidos (26), tres de México, uno más de origen francés, uno islandés y uno israelí. Hay capturas y condenas por esos delitos sexuales, ocho en Estados Unidos (dos con cadena perpetua) y dos en Colombia.

“Hemos hecho un énfasis especial en la protección de la niñez y en la lucha frontal contra el turismo con fines de explotación sexual, siguiendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro. Este es un compromiso firme del Estado colombiano para prevenir y cerrar el paso a cualquier persona que represente una amenaza para nuestros niños, niñas y adolescentes”, manifestó Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE JUDY MORA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL