Hermano de Michael Jackson fue condenado por agresión sexual: este es el caso

En medio del éxito de la película biográfica 'Michael' en cines en todo el mundo, la familia Jackson enfrenta una nueva polémica judicial. Un tribunal del estado de California ha emitido una sentencia contundente contra Jermaine Jackson, exintegrante de los Jackson 5, hermano mayor del fallecido 'Rey del Pop' y papá de Jaafar Jackson.

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El cantante ha sido ordenado a pagar una suma que supera los 6,5 millones de dólares tras una demanda civil por agresión sexual. Esta decisión, registrada el pasado 14 de mayo de 2026, no surge de un veredicto tras un juicio convencional, sino de un fallo por defecto, una figura legal que se activa cuando el demandado decide ignorar el proceso y no comparecer ante la justicia.



¿De qué acusan a Jermaine Jackson?

La demandante fue Rita Butler Barrett, quien interpuso la acción legal en diciembre de 2023, amparada bajo la Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual y Encubrimiento (Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act) de California. Esta normativa abrió una ventana temporal estratégica para que víctimas de delitos sexuales ocurridos hace décadas pudieran buscar justicia civil, superando los plazos de prescripción habituales.

Según el relato de los hechos presentados en los documentos judiciales, Barrett conocía a Jermaine debido a conexiones profesionales y familiares dentro de la industria musical. La acusación sostiene que, durante la primavera de 1988, Jackson ingresó sin autorización a la residencia de Barrett en Encino, California.



Una vez dentro, el cantante habría perpetrado una violación violenta que duró varios minutos antes de abandonar la vivienda de forma abrupta. La víctima aseguró que este episodio le provocó graves consecuencias emocionales, físicas y psicológicas que han persistido a lo largo de casi cuatro décadas.



El aspecto más llamativo de este caso es la total ausencia de Jermaine Jackson en el proceso. A pesar de los múltiples intentos de los abogados de Barrett por localizarlo para notificarle formalmente la demanda, el músico de 71 años resultó inubicable. Ante esta situación, el tribunal autorizó una medida excepcional: la notificación mediante un aviso legal publicado en el diario Los Angeles Times.

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Al no recibir ninguna respuesta por parte del artista tras meses de espera, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles procedió a dictar el fallo automático a favor de la demandante. La cifra exacta que Jackson debe abonar asciende a 6.529.622 dólares, un monto que pretende cubrir una indemnización por daños y perjuicios (morales y físicos), gastos médicos reportados por la víctima como consecuencia del trauma y costos legales y judiciales derivados del largo proceso para lograr la notificación.

Actualmente, la atención del mundo del espectáculo está centrada en la producción del biopic 'Michael', la película biográfica sobre Michael Jackson que se estrenó recientemente en abril de 2026. Irónicamente, el protagonista del filme es Jaafar Jackson, hijo de Jermaine, quien ha recibido elogios por su interpretación de su tío.

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Mientras Jermaine enfrenta este revés judicial, las tensiones internas de la familia han vuelto a aflorar. Los reportes indican que existe una fractura profunda entre los hermanos; por un lado, Janet y Randy Jackson mantienen una postura crítica hacia ciertos proyectos familiares, mientras que Jermaine ha estado más involucrado.

Además, la herencia de Michael Jackson, valorada hoy en unos 2.000 millones de dólares, continúa siendo el epicentro de disputas legales y personales entre los hermanos, quienes fueron excluidos del testamento original de 2002.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co