Indocumentados en EE. UU. se verán beneficiados por Parole in Place: ¿de qué se trata?

Entró en vigencia Parole in Place, un beneficio migratorio impulsado por la administración de Joe Biden que permitirá que más de medio millón de indocumentados obtengan permisos de trabajo y residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

¿De qué se trata Parole in Place (PIP)?

El programa Parole in Place (PIP) permite que las personas indocumentadas que estén casadas con ciudadanos estadounidenses puedan acceder a beneficios migratorios sin salir de Estados Unidos.

"Esa persona que vino con una visa se quedó de manera ilegal, no tiene documentación, no aplica para este tipo de Parole in Place", explicó el abogado experto en temas migratorios, Luis Victoria.

¿Cómo se puede acceder a Parole in Place (PIP)?

El postulante deberá demostrar que lleva mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, que se casó antes del 17 de junio de 2024 con un ciudadano estadounidense y que no tiene antecedentes judiciales.

La medida también podrá beneficiar a los hijastros de ciudadanos estadounidenses. Victoria especificó que, a diferencia de los padres, los hijastros no deberán comprobar que llevan una década viviendo en EE. UU., sino que ese matrimonio válido para el Parole in Place se dio antes de cumplir los 18 años de edad.

Se estima que la mayoría de beneficiados serán las personas indocumentadas que llevan alrededor de 23 años en el país.

