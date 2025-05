Irán advierte a Israel que dará una “respuesta devastadora” si ataca sus instalaciones nucleares

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que Israel recibirá una respuesta “devastadora y decisiva” si ataca al país persa, tras las filtraciones en medios estadounidenses que apuntan que el Estado judío se está preparando para atacar las instalaciones nucleares iraníes.

“Si el delirante régimen sionista hace una tontería y ataca, recibirá una respuesta devastadora y decisiva dentro de su pequeña geografía", dijo el portavoz del cuerpo militar de élite, el general de brigada Ali Mohammad Naini, en un comunicado recogido por medios iraníes. Aseguró que Irán se “ha hecho más fuerte” en los últimos años con “avances militares asombrosos”.

También afirmó que el mundo y la región de Oriente Medio no se estabilizarán “a menos que Israel sea aniquilado”.

¿Por qué Irán amenaza a Israel?

La cadena estadounidense CNN informó recientemente que Israel está preparando un ataque contra instalaciones nucleares iraníes, según "varios funcionarios estadounidenses familiarizados" con el tema. Esa filtración se produce en medio de las negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos, que comenzaron el 12 de abril y está previsto que el 23 de mayo se celebre la quinta ronda en Roma, bajo la mediación del Sultanato de Omán.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó a través de X que su país “no dudará en responder enérgicamente a cualquier transgresión y no se detendrá ante nada para proteger sus intereses y a su pueblo”.

Araqchí además llamó a la comunidad internacional a la adopción de "medidas preventivas eficaces contra la continuación de las amenazas israelíes, que, si no se controlan, obligarán a Irán a tomar medidas especiales en defensa de nuestras instalaciones y materiales nucleares".

"En caso de un ataque contra las instalaciones nucleares de la República Islámica de Irán por parte del régimen sionista, el gobierno estadounidense (...) asumirá una responsabilidad legal", expresó en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

Asimismo, consideró que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no escatima esfuerzos para descarrilar la diplomacia”, en una aparente referencia a las negociaciones nucleares entre su país y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump cree que el diálogo nuclear con Irán avanza "por buen camino" - AFP

Irán e Israel han mantenido durante años un conflicto en la sombra, con operaciones de sabotajes y asesinatos de científicos nucleares de los que Teherán ha acusado a Tel Aviv, que nunca ha confirmado esas acciones. Ambos intercambiaron en 2024 ataques directos con misiles por primera vez en dos ocasiones.

Negociaciones de Estados Unidos con Irán

El presidente Donald Trump cree que el diálogo nuclear con Irán avanza "por buen camino", según dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien afirmó que el mandatario abordó esa negociación en una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Hablaron de un posible acuerdo con Irán, que el presidente cree que avanza por buen camino", indicó en una rueda de prensa.

Washington quiere detener el enriquecimiento de uranio iraní y Teherán sostiene que no habrá acuerdo si Estados Unidos mantiene esa demanda. Las tensiones se dispararon entre los dos países después de que el enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmara a la cadena ABC News que el enriquecimiento de uranio por parte de Irán es una línea roja para Estados Unidos.

"Tal y como ha dicho el presidente, este acuerdo con Irán podría terminar de dos maneras: en una solución diplomática muy positiva o en una situación muy negativa para Irán. Por eso tendrán lugar estas conversaciones a finales de esta semana", concluyó Leavitt.

No obstante, Araqchi, afirmó que "sigue habiendo desacuerdos fundamentales entre nosotros", advirtiendo que si Estados Unidos quiere impedir que Irán enriquezca uranio "no habrá acuerdo". Aunque también manifestó que "estamos convencidos de la naturaleza pacífica de nuestro programa nuclear y, por tanto, no tenemos ningún problema en que haya más inspecciones y transparencia".

