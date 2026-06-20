Irán condena a 74 latigazos a reconocida cantante por emitir un concierto virtual sin usar velo

Un tribunal de Irán ha condenado a la cantante Parastoo Ahmadi a 74 latigazos y dos años sin cantar por emitir un concierto en línea en el que aparecía sin velo a finales de 2024, lo que desafió las leyes de la República Islámica. "Parastoo Ahmadi, junto con otras ocho personas del equipo y músicos del concierto virtual, fue condenada a 74 latigazos de carácter correctivo, dos años de prohibición de salida del país y dos años de inhabilitación para ejercer actividades artísticas", se informó en la página de Instagram de la cantante.



Parastoo Ahmadi no podrá cantar ni salir de Irán por dos años

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La sentencia fue emitida por el Tribunal Penal de Qom por “atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual”.

La joven artista publicó el 11 de diciembre un vídeo de 27 minutos en Youtube de un “concierto hipotético” celebrado en un histórico caravasar, en el cual aparece con un vestido largo de color negro, con los hombros descubiertos y sin velo, cantando varias canciones, acompañada por cuatro músicos.



De esta forma, Ahmadi desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto para mujeres en público. La República Islámica de Irán no permite a las mujeres grabar discos y solo pueden dar conciertos para un público femenino, sin cámaras de vídeo o fotos.



En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron que habían presentado una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto “sin permiso” y sin respetar las “normas legales y religiosas”. Ahmadi ya se enfrentó a una denuncia cuando publicó la canción 'De la sangre de la juventud de la patria' durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

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El desafío de la joven cantante se produjo en un momento de tensiones en la República Islámica por el uso del velo, dos años después de las protestas masivas provocadas por la muerte de Amini. Desde entonces mucha iraníes dejaron de usar el velo como forma de desobediencia civil y desde comienzos de 2025 las autoridades no aplican las leyes que hacen del hiyab una prenda obligatoria. En los últimos tiempos es muy común ver a iraníes sin la cabeza cubierta en las calles de Teherán y otras ciudades del país.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

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