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Noticias Caracol  / MUNDO  / Papa León XIV hará una gira por Latinoamérica en noviembre de este año: visitará estos tres países

Papa León XIV hará una gira por Latinoamérica en noviembre de este año: visitará estos tres países

Del 6 al 17 de noviembre el sumo pontífice visitará tres países de la región luego de aceptar la invitación de Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas.

Por: EFE
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Papá León XIV
Papá León XIV
AFP

El papa León XIV viajará a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, informó este miércoles el portavoz vaticano, Matteo Bruni. En este viaje visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. Esta extensa gira por Latinoamérica, del 6 al 17 de noviembre, con doce días y diez ciudades, supera el récord anterior del viaje a África en abril. El papa León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

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Pero además viajara a dos países que no visitó Francisco en sus doce años de pontificado: Argentina y Uruguay.

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El viaje a Uruguay, la nación con la tasa católica más baja de toda Latinoamérica (poco más del 36 %), se producirá 40 años después de la visita de Juan Pablo II en 1987 y 1988. Este país, sin embargo, conserva una profunda religiosidad popular, según explicaron los medios italianos, "evidente en su devoción a su patrona, la Virgen de los Treinta y Tres , una pequeña estatua mariana de madera que, a pesar de estar ubicada en un territorio altamente secular, es considerada un símbolo". El papa rendirá homenaje a la Virgen viajando a Florida, donde la estatua original se conserva en la catedral.

Mientra que la última visita de un Papa a la Argentina fue en 1987, cuando Juan Pablo II recorrió diez ciudades. León XIV tiene prevista una etapa en Luján, donde se venera a la patrona del país.

El viaje supondrá un regreso de un papa a América Latina, una región de especial importancia para la Iglesia católica y en la que reside una parte significativa de sus fieles, ya que la última visita de Francisco fue a Panamá, del 23 al 28 de enero de 2019, con motivo de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).

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El viaje a Latinoamérica será el sexto viaje internacional del Papa León XIV, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril y a España, en junio. Francia será el próximo viaje del 24 al 28 de septiembre.

EFE

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