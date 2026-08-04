¿Quién es Diego Serna, exfutbolista colombiano capturado en Miami por presunto tráfico de drogas?

Autoridades de Estados Unidos arrestaron en el Aeropuerto Internacional de Miami al exfutbolista colombiano Diego Serna y lo acusaron de tráfico de drogas por intentar ingresar a Estados Unidos con casi 9.000 pastillas de hidrocodona. Las autoridades colombianas habían avisado a la policía estadounidense sobre el material que transportaba Serna, quien admitió todo a su llegada y se ofreció a colaborar, según los documentos judiciales.

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El exjugador de Los Angeles Galaxy o New England Revolution, de la Major League Soccer (MLS), y de Once Caldas de la liga colombiana, entre otros equipos, llegó al aeropuerto de Miami el pasado miércoles con dos mochilas que contenían siete frascos con los opiáceos, según documentos judiciales.

El exfutbolista, de 52 años, citó a una mujer en la zona de salidas del aeropuerto para entregarle la mochila con la droga bajo la supervisión de los agentes. Después del intercambio, fue detenida por las autoridades. Según la declaración de Serna, un conocido pagó su pasaje de avión a cambio de transportar el cargamento. Tras comparecer ante un tribunal federal, el exdelantero quedó en libertad bajo una fianza de 100.000 dólares. La audiencia para la lectura de cargos está programada para el 20 de agosto.



¿Quién es Diego Serna, el exfutbolista colombiano capturado en Miami?

Serna, de 52 años, nació en Medellín y construyó una trayectoria tanto en el fútbol colombiano como en el estadounidense. Durante varios años fue una de las figuras del desaparecido Miami Fusion, equipo con el que alcanzó el mejor momento de su carrera y se convirtió en el máximo goleador histórico de la institución en temporada regular.



Su nombre también quedó registrado entre los mejores futbolistas de la Major League Soccer (MLS) al ser incluido en el equipo ideal de la temporada 2001, reconocimiento reservado para los jugadores con mejor rendimiento en el campeonato estadounidense. Antes de convertirse en uno de los futbolistas colombianos con mayor reconocimiento en la MLS, Diego Serna inició su carrera profesional en el fútbol colombiano.



Sus primeros pasos los dio con Cortuluá y posteriormente defendió los colores de Independiente Medellín, actuaciones que le permitieron llamar la atención de clubes del exterior. En 1998 llegó al Miami Fusion, franquicia de la Major League Soccer donde alcanzó el mejor rendimiento de su carrera. Allí anotó 52 goles en temporada regular, registro que aún lo mantiene como el máximo goleador histórico del desaparecido club.

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Su desempeño le permitió integrar el MLS Best XI de 2001, distinción otorgada a los jugadores más destacados de la liga durante esa temporada. Tras la desaparición del Miami Fusion, continuó su carrera en otros equipos del fútbol estadounidense como MetroStars, New England Revolution y Los Angeles Galaxy. Posteriormente regresó a Colombia para jugar con Once Caldas y Deportes Quindío, antes de continuar su recorrido profesional en clubes de Ecuador y Brasil. En la etapa final de su carrera volvió al sur de la Florida para vestir las camisetas del Miami FC y posteriormente del Miami Dade FC, donde cerró su trayectoria como futbolista profesional.

La captura de Diego Serna vuelve a poner sobre la mesa los procesos judiciales que en los últimos años han involucrado a varios exjugadores colombianos. Uno de los casos más conocidos es el de Jhon Viáfara, campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas, quien fue extraditado a Estados Unidos tras ser investigado por su presunta participación en una organización dedicada al envío de cocaína. También figura el exlateral Diego León Osorio, condenado años atrás por tráfico de estupefacientes, así como Antony de Ávila, quien permanece vinculado a un proceso judicial en Italia relacionado con una investigación por presuntos vínculos con narcotráfico.

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Con información de EFE

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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