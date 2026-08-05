Asesinan a reconocido influencer mientras hacía transmisión en vivo: sujetos en moto le dispararon

La violencia volvió a sacudir en México. El creador de contenido César Gastélum, de 24 años, fue asesinado la noche del martes 4 de agosto en Culiacán, Sinaloa, mientras realizaba una transmisión en vivo para sus seguidores, en un crimen que quedó registrado en video y que rápidamente se viralizó en redes sociales. De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 20:15 de la noche en el sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, una de las zonas más concurridas de la capital sinaloense. Gastélum se encontraba junto a dos colaboradores en el parqueadero de un establecimiento de comida rápida, generando contenido para sus plataformas digitales, cuando fue sorprendido por dos hombres que se desplazaban en una moto.



Influencer César Gastélum fue asesinado y crimen quedó en video

Las imágenes difundidas posteriormente muestran que los agresores se aproximaron sin previo aviso hasta el lugar donde se encontraba la víctima. Según los reportes preliminares, uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia contra el creador de contenido, para después escapar junto con su cómplice. Los acompañantes del joven resultaron ilesos, aunque se dice que sufrieron una fuerte crisis nerviosa tras presenciar el ataque.

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El crimen ocurrió a escasos metros de instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, una situación que ha generado cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la zona. Tras recibir el reporte, elementos de distintas corporaciones policiales, así como personal militar y servicios de emergencia, acudieron al sitio para acordonar el área y comenzar las investigaciones correspondientes. La Fiscalía estatal confirmó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detenciones ni una hipótesis oficial sobre el móvil del asesinato. Las autoridades analizan tanto las grabaciones realizadas durante la transmisión en vivo como los videos captados por cámaras de seguridad cercanas, material que podría resultar clave para identificar a los responsables.

Momento exacto en el que sujetos en moto asesinan a tiros a influencer César Gastélum en Sinaloa, México - Redes sociales

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en redes sociales es que, según videos, la motocicleta en la que viajaban los agresores habría pasado minutos antes por el lugar. En la propia transmisión se escucha a algunas de las personas presentes comentar con preocupación sobre la presencia de los sujetos.



¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era conocido en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde acumuló una importante comunidad de seguidores gracias a videos de humor, representaciones de personajes y situaciones cotidianas inspiradas en la cultura popular sinaloense. Diversos medios mexicanos señalan que el creador logró construir una sólida audiencia mediante contenido de entretenimiento y transmisiones en vivo que mantenían una constante interacción con sus seguidores.



Entre los personajes más populares que interpretaba destacaban figuras caricaturizadas de la vida diaria, como maestros, sacerdotes y miembros de familias tradicionales, propuestas que le permitieron conectar con miles de usuarios en distintas regiones de México. Su estilo directo y cargado de humor regional contribuyó a que se consolidara como una de las personalidades digitales más reconocidas de su entorno. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencias por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido. El nombre de Gastélum se convirtió rápidamente en tendencia, mientras cientos de usuarios expresaban su consternación por la forma en que ocurrió el ataque y por el hecho de que el asesinato quedara registrado en una transmisión pública.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL