Mujer fue maltratada durante 10 años antes de morir a manos de su pareja, frente a sus hijos

Una mujer brasileña, que el pasado 28 de julio fue asesinada por su pareja en Barcelona, España, sufría agresiones "continuas" desde hace diez años, hasta el punto de temer que la matara, y había estado en un piso de acogida para víctimas de maltrato, según reveló la justicia. Una jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer de Barcelona se remite a anteriores episodios de maltrato sufridos por la fallecida en un auto en el que se acordó el ingreso en prisión provisional de su pareja, Y.G.M., tal y como pedía la Fiscalía. (Lea también: Presunto feminicida de la patinadora Laura Valentina Lozano fue capturado en Bogotá)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El hombre está acusado inicialmente de un delito de homicidio -que podría ser calificado de asesinato en función de la evolución de la investigación-, ya que los hechos apuntan que el presunto asesino mató con 11 puñaladas a su pareja, de 35 años y nacionalidad brasileña, en su domicilio del barrio de Sant Martí de Barcelona, ante los hijos de ambos, de 4 y 8 años.

Tras herir fatalmente a su pareja, Y.G.M. se fugó ensangrentado del domicilio, hasta que hacia la 1:25 de la madrugada del 29 de julio se entregó en una comisaría de los Mossos d'Esquadra (policía regional catalana), donde confesó que había apuñalado a la víctima, quien fue hallada con vida por las autoridades en su domicilio, pero no logró sobrevivir a las heridas. En lo que va de 2026, más de 30 mujeres han sido víctimas de violencia machista en España. (Lea también: Fugitivo buscado en Colombia por torturar y matar a un hombre cayó en España: así lo hallaron)



Varias testigos relatan agresiones continuas

En el auto en el que acuerda enviar a prisión al detenido, la jueza resume los indicios que lo incriminan y, entre ellos, refiere el testimonio de varias amigas de la fallecida, que declararon que la mujer les había relatado "episodios de violencia de los que era víctima desde hace más de diez años". Las testigos añadieron, además, que "las agresiones eran continuas, que nunca denunció por miedo a que la matara y por miedo a que hiciera daño a sus hijos y que llegó a estar en una casa de acogida para mujeres maltratadas", detalló el juez.



En su auto, la jueza considera que, en este caso, en el que el autor confesó los hechos, son "evidentes" los indicios de un delito de homicidio o de asesinato por parte de Y.G.M. Ante esta situación, justificó la decisión de enviarle a prisión por el riesgo de fuga, que ve "evidente" ante la elevada pena de prisión del delito de homicidio o de asesinato, y también para evitar que pueda atacar a los niños, que son menores de edad. También, de acuerdo con la petición de la Fiscalía, prohibió al detenido comunicarse y acercarse a menos de mil metros de sus dos hijos menores -que se encuentran en un centro de acogida- y de los padres de la víctima, al tiempo que ordenó el embargo de sus bienes para hacer frente a futuras indemnizaciones derivadas del crimen. (Lea también: Imputarán otro cargo a 4 capturados del caso María Camila Potosí al confirmar identidad de su bebé)



AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL