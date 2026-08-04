Cabello espera que quienes tienen deudas petroleras con Venezuela “busquen fórmulas de pago”

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó su aspiración a que se regularicen "todas las relaciones diplomáticas" de su país, luego de que el domingo 2 de agosto la nación suramericana anunciara un proceso de "normalización gradual" de sus vínculos rotos con República Dominicana.

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"Ojalá se regularicen todas las relaciones y que entiendan, los que aún no han dado ese paso para regularizar relaciones, que aquí estamos nosotros, somos los mismos después de mucho tiempo", indicó Cabello en una rueda de prensa semanal el PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Según él, “quien ha roto relaciones son ellos, que ahí están entrando en razón. Cada quien puede tener su posición política, pero los nacionales de ambos países no tienen por qué pagar las consecuencias. Rompen relaciones, entonces ya no hay consulados, la atención a la gente se pierde. Pasar la página, nosotros pasamos la página y seguimos avanzando con cualquier país que así lo manifieste”. (Lea también: "Saludamos todo el camino del diálogo": el mensaje a Venezuela de la cuenta de Nicolás Maduro en X)



El petróleo de Venezuela

El también ministro de Interior indicó que las deudas petroleras que otros países tengan con Venezuela, sin mencionar cuáles, se revisarán. "Por ejemplo, el tema petrolero, que muchos países cercanos dependían del petróleo venezolano en algún instante. Algunos tienen deudas con Venezuela, eso se revisará, y que busquen fórmulas de pago. Lo que no pueden es dejar esas cosas pendientes y es parte de este proceso de reanudación de relaciones", sostuvo Cabello.

Recientemente, Venezuela anunció la reanudación de relaciones diplomáticas con Perú, Chile y República Dominicana. El país caribeño rompió relaciones con estas tres naciones y al menos otras cuatro latinoamericanas en 2024, luego de que estos países cuestionaran los resultados de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro, sin presentar los resultados desagregados.



La Cancillería peruana informó, el pasado 24 de julio, que en una primera etapa ambos países acordaron reactivar las relaciones consulares, como paso inicial "hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales". El Gobierno venezolano indicó la semana pasada que la reanudación del vínculo con Chile tiene como objetivo "asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos". Mientras que con República Dominicana inician un "proceso de normalización gradual" de sus relaciones diplomáticas y consulares.



Venezuela comenzó a tener acercamientos con estos países tras los terremotos del pasado 24 de junio, cuando permitió el ingreso de cientos de equipos de salvamento internacional y de ayuda humanitaria para atender la tragedia que dejó, según el más reciente balance, 6.125 muertos y al menos 1.579 personas desaparecidas. El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, señaló que puede que algunas de las personas reportadas como fallecidas estén en el listado de desaparecidos porque "aún no han sido certificados por nuestros organismos forenses del Senamecf (Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses) para poder legalmente darle el estatus de fallecido". (Lea también: La tragedia de un papá en Venezuela: hija murió bajo los escombros a pocos días de su fiesta de 15)

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Además, tras la captura de Maduro por parte de EE. UU. en Caracas en enero de 2026, se inició en el país petrolero lo que la presidenta encargada Delcy Rodríguez define como un "nuevo momento político", marcado por una estrecha colaboración con Washington, en una apertura económica a la inversión extranjera, una renovación del gabinete y del alto mando militar. (Lea también: "Estado 51": Trump vuelve a compartir imagen de un mapa de Venezuela como si fuera parte de EE. UU.)

AGENCIA EFE

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL