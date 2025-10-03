En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / ¿Cómo es la cárcel donde están tripulantes de la Global Sumud Flotilla, entre ellos dos colombianas?

¿Cómo es la cárcel donde están tripulantes de la Global Sumud Flotilla, entre ellos dos colombianas?

Las connacionales le dijeron a la Cancillería que tienen limitaciones para acceder a agua potable y no han comido en 48 horas. El penal está ubicado en un desierto.

Por: EFE
Actualizado: 3 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Saharonim, cárcel donde están miembros de Global Sumud Flotilla, entre ellos dos colombianas
Captura de video del exterior de la prisión de alta seguridad de Saharonim, en medio del desierto israelí del Neguev, pegada a la frontera de Egipto -
Agencia EFE/Magda Gibelli

