Jefe de inteligencia de Ecuador, cercano a presidente Noboa, murió en accidente de helicóptero

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, falleció junto a su esposa este miércoles en un accidente de helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informó el ministro de infraestructura y transporte ecuatoriano. Michele Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente de ese paí, Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad. "Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres", lamentó el ministro Roberto Luque en X.

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