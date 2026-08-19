En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TERREMOTO EN COLOMBIA
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
HAYDEN PANETTIERE
TOMINÉ
EL RASTRO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Jefe de inteligencia de Ecuador, cercano a presidente Noboa, murió en accidente de helicóptero

Jefe de inteligencia de Ecuador, cercano a presidente Noboa, murió en accidente de helicóptero

Michele Sensi-Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, se encontraba en Kenia junto a su esposa, quien, según información preliminar, también murió.

Por: AFP
Actualizado: 19 de ago, 2026
Comparta en:
Michele Sensi-Contugi
Michele Sensi-Contugi
Archivo

El jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, falleció junto a su esposa este miércoles en un accidente de helicóptero que transportaba turistas y se estrelló en el centro de Kenia, informó el ministro de infraestructura y transporte ecuatoriano. Michele Sensi-Contugi era jefe del Centro Nacional de Inteligencia y muy cercano al presidente de ese paí, Daniel Noboa, al mando de un país sumido en una grave crisis de seguridad. "Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany. Pienso en su familia, especialmente sus hijos y sus padres", lamentó el ministro Roberto Luque en X.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Noticia en desarrollo.

Relacionados

Ecuador

Daniel Noboa

Kenia

Publicidad

Publicidad

Publicidad