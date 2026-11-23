Este lunes 23 de noviembre la junta directiva de Nvidia anunció la decisión de restituir a Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración. Cabe recordar que el empresario había renunciado a su posición como CEO de la compañía luego de que se diera a conocer un escándalo de infidelidad y presunto espionaje chino que lo involucraba.



¿Por qué Jensen Huang regresa como CEO de Nvidia?

"El Consejo votó por unanimidad a favor de la restitución del Sr. Huang tras una serie de conversaciones y reuniones con él, después de las cuales el Consejo quedó satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar NVIDIA. Para llegar a esta decisión, el Consejo recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y, basándose en dicha información, confía en que la restitución del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional", se lee en el comunicado oficial de la compañía, en el que también se detalló que la decisión tiene un efecto inmediato.

Cabe resaltar que, desde que el escándalo de Nvidia estalló, Jenen Huang recibió apoyo por parte de personalidades empresariales y políticas de Estados Unidos, entre ellos el mismo presidente Donald Trump. Durante una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario estadounidense puso en duda las acusaciones contra el empresario y lo llamó un "genio" cuyo talento debía ser valorado en el país. "Tenemos que cuidar a nuestros genios", señaló Trump, quien también calificó como una "tragedia" la salida de Huang de Nvidia.

Publicidad

Noticia en desarrollo...