Joven colombiana murió en trágico accidente de tránsito en España

Silvia Juliana Manrique Palomino, una joven colombiana de 20 años originaria de Bucaramanga, falleció el pasado miércoles, 28 de agosto de 2024, tras luchar durante 17 días en un hospital de Valencia, España, donde fue ingresada después de sufrir un grave accidente de tránsito.

La familia de la joven colombiana enfrenta una devastadora situación y solicita ayuda para poder despedirla en su lugar de descanso final.

El trágico accidente ocurrió cuando Silvia, quien residía en España desde hace tres años, fue atropellada por un camión mientras se desplazaba en un monopatín eléctrico. A raíz del impacto, sufrió múltiples fracturas en las piernas, la cadera, y graves lesiones en el estómago y el cerebro, según reportó Blu Radio.

Las lesiones que sufrió la joven colombiana le costaron la vida

Ángel Manrique, padre de Silvia, recibió la noticia del accidente el 11 de agosto. Los médicos del hospital en Valencia le informaron que las lesiones de su hija eran irreversibles y que había entrado en estado de muerte cerebral.

Después de varios días de incertidumbre y esperanza, el 26 de agosto se confirmó que no había posibilidad de recuperación, y dos días después, Silvia fue desconectada del soporte vital.

“Mi hija tenía muchos sueños y metas. Se fue a España poco después de graduarse del colegio y estaba por cumplir 21 años en diciembre”, expresó Ángel Manrique, bastante afligido.

Ahora, enfrentando el dolor de no haber podido verla en vida una última vez, Ángel se encuentra con la angustia adicional de no poder viajar a Valencia para despedir a su hija debido a los altos costos del viaje. E hizo un llamado a la solidaridad y al apoyo económico para poder reunirse con su hija en su lugar de descanso final.

"Pedía a Dios que me permitiera verla de nuevo, y ahora me duele profundamente no poder despedirme de ella", lamentó Ángel Manrique.