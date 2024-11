Joven en Irán caminó en ropa interior tras supuestamente ser agredida por no usar hiyab

Una estudiante de la Universidad Azad de Teherán, en Irán, caminó en ropa interior como una manifestación contra el presunto acoso por no usar hiyab de milicianos de la guardia revolucionaria, que hace cumplir el estricto código de vestimenta de la ley islámica.

Se quitó la ropa en el patio de la universidad en Irán

La Universidad Azad de Teherán desmintió que la estudiante que se quitó la ropa en el recinto universitario haya sido agredida por no llevar el velo islámico, y señaló que la joven sufre de “trastorno mental”.

“Las investigaciones muestran que, debido a su trastorno mental, comenzó a filmar a sus compañeros y a su profesor, quienes se opusieron”, indicó en X el director de relaciones públicas de la unidad de Ciencia e Investigación de la Universidad Azad de Teherán, Amir Mahjob.

El funcionario dijo que después de ser advertida por los estudiantes y la seguridad de la universidad, la joven se trasladó rápidamente al patio y se quitó la ropa.

A finales de septiembre se dio visto bueno a un proyecto de ley sobre la castidad y el hiyab en Irán, que endurece los castigos con hasta cinco años de cárcel - KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Publicidad

Así reaccionó Mahjob al video que se hizo viral este sábado 2 de noviembre en las redes sociales de una estudiante que paseaba por el recinto universitario en ropa interior, supuestamente en protesta por la agresión sufrida por el personal de seguridad debido a que no llevaba puesto el velo islámico.

Medios iraníes, como la agencia Fars y el diario Hamshahri también informaron en un principio que la joven se desprendió de sus prendas por el tema de hiyab. Pero el funcionario de la universidad manifestó que, “contrariamente a los rumores y fantasías virtuales, no hubo ningún enfrentamiento entre la seguridad y esta estudiante”.

Publicidad

Según las informaciones, la estudiante fue metida a la fuerza a un vehículo de las fuerzas de seguridad y trasladada a un paradero desconocido, algo que también ha negado el director de relaciones públicas de la universidad. Mahjob detalló que, tras numerosas llamadas de atención por parte de la seguridad, la joven desistió a ponerse la ropa, por lo que fue llevada a la comisaria policial.

“Después del acto indecente de una de las estudiantes, la seguridad de la universidad intervino y la entregó a la comisaría. Se están investigando las razones de la acción de la estudiante”, concluyó el funcionario.

Castigos en Irán por no usar el hiyab

Las autoridades iraníes llevan dos años tratando de reimponer el hiyab con castigos como la confiscación de vehículos o el regreso a las calles de la Policía de la moral, que detiene a mujeres que no llevan velo. A pesar de ello, muchas iraníes continúan sin cubrirse el cabello como gesto de desobediencia y desafío ante la República Islámica, tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial, quien detenida por no llevar bien puesto supuestamente su velo.

A finales de septiembre, el Consejo de los Guardianes -órgano que veta la legislación- dio su visto bueno a un proyecto de ley sobre la castidad y el hiyab, que endurece los castigos por no utilizar el velo, con hasta cinco años de cárcel.

Publicidad

El Parlamento ya había aprobado la norma, que ahora debe ser promulgada por el presidente iraní, el reformista Masud Pezeshkian, que durante la campaña electoral prometió que flexibilizaría el estricto código de vestimenta del país, algo que no ha sucedido.