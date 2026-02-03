Joven murió luego de recibir una descarga eléctrica de su celular enchufado: el error que cometió

Una tragedia conmocionó a la comunidad rural de Jutaí, en el municipio de Augusto Corrêa, en Brasil, luego de que una adolescente perdiera la vida tras un accidente doméstico relacionado con el uso de un celular conectado a la red eléctrica. La víctima fue identificada como Beatriz Costa Diniz, de 15 años, quien murió después de varios días de atención médica en hospitales de la región metropolitana de Belém.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

De acuerdo con información confirmada por la Policía Civil al medio local G1 Globo, el incidente ocurrió la noche del 15 de enero, entre las 10:00 y las 11:00 p. m., dentro de la vivienda donde la joven residía junto a su familia. Fue su padre quien encontró a la adolescente inconsciente y con signos evidentes de haber sufrido una descarga eléctrica.



La joven murió después de varios días de atención médica

Tras el hallazgo, la joven fue trasladada de urgencia desde la comunidad de Jutaí hasta un hospital del casco urbano de Augusto Corrêa, trayecto que toma cerca de 30 minutos por carretera. Debido a la gravedad de su estado, el equipo médico determinó la necesidad de un traslado a un centro de mayor complejidad.



Según explicó la secretaria municipal de Salud, Tallita Pinheiro, en el momento del accidente se activaron los protocolos para el traslado de la menor a una unidad de salud en el municipio de Bragança. Posteriormente, la paciente fue remitida al Hospital Metropolitano, en la región del Gran Belém, donde permaneció internada durante varios días.



A pesar de los esfuerzos médicos, Beatriz Costa Diniz falleció el lunes 19 de enero, cuatro días después de ocurrido el incidente. El cuerpo fue entregado a sus familiares por la Policía Científica alrededor del mediodía del martes (20), luego de los procedimientos legales correspondientes. El velorio se llevó a cabo el jueves 22, con la asistencia de familiares, amigos y vecinos de la comunidad.

Publicidad

Luego de confirmarse la muerte de la adolescente, personas cercanas señalaron que Beatriz era conocida en la zona de Augusto Corrêa por su carácter colaborador y por ayudar en el sustento de su hogar vendiendo tapioca en los autobuses que circulan por el municipio. Además, la Policía Civil de Augusto Corrêa abrió una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. La institución informó que el caso está siendo tratado inicialmente como una muerte accidental, aunque se solicitaron exámenes periciales para confirmar la causa del fallecimiento.

Como parte de las diligencias, también se se solicitó apoyo técnico a la empresa concesionaria de energía eléctrica Equatorial Pará. La compañía informó que envió un equipo especializado al lugar del accidente para verificar posibles fallas en la red de suministro eléctrico que abastece la comunidad e identificó que no se registraron interrupciones ni anomalías en el sistema eléctrico de la región durante los 30 días previos al incidente. Además, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.

Publicidad

Adicionalmente, la empresa explicó que el principal error que muchas veces se comete al manejar celulares es manipularlos mientras están conectados directamente a un tomacorriente, debido al riesgo de descargas eléctricas, especialmente en entornos domésticos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co