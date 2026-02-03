En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Reunión Petro-Trump EN VIVO: los detalles del encuentro de ambos mandatarios en la Casa Blanca

Reunión Petro-Trump EN VIVO: los detalles del encuentro de ambos mandatarios en la Casa Blanca

El encuentro en la Oficina Oval de la Casa Blanca durará alrededor de media hora y se desarrollará a puerta cerrada, aunque se espera declaraciones del presidente Petro luego de su reunión con Trump.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 3 de feb, 2026
El presidente Gustavo Petro y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán sobre las 11 de la mañana de este martes 3 de febrero en la Casa Blanca, para hablar sobre la lucha contra las drogas, la relación con Venezuela, entre otros temas en los que ambos mandatarios se han mostrado en desacuerdo durante los últimos meses. Se trata de la tercera vez que Trump se reúne con un presidente latinoamericano, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, ambos afines a la política del magnate.

El encuentro será a las 11:00 a.m. hora de Washington (la misma hora en Bogotá) en la Oficina Oval de la Casa Blanca, durará alrededor de media hora y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada, aunque Trump suele permitir a última hora el acceso de la prensa. Tras la reunión, se espera que Petro se traslade a la embajada colombiana en Washington para dar algunas declaraciones de cómo transcurrió la jornada.

El presidente colombiano llegó a Washington el domingo por la noche tras obtener un visado especial, ya que está sancionado por la Administración estadounidense e incluido en la 'lista Clinton'. Le obsequiará a Trump una ancheta de chocolates y café colombianos en un intento de simbolizar su política de sustitución de cultivos de coca. Según adelantó la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, entidad que organizó la ancheta, "no es una ancheta cualquiera, es el resultado del trabajo de miles de familias que dejaron la coca y hoy le apuestan a economías legales". También, un vestido para Melania Trump que fue confeccionado exclusivamente en un telar hecho a mano por indígenas de Nariño.

Por su parte, Trump afirmó que está optimista por su reunión con su homólogo colombiano: "El presidente Petro ha sido muy amable en el último mes o dos. Antes fue crítico, pero después de la incursión en Venezuela cambió mucho su actitud", dijo en la Casa Blanca al ser preguntado por periodistas sobre el encuentro que tendrá con el colombiano.

Siga aquí los detalles de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump:

7:45 a. m. Otras actividades de Petro en EE. UU.

Al llegar a Washington, el presidente Petro se reunió con miembros de su familia y con el representante de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Otras actividades que ha adelantado son:

  • Dictará una conferencia en la Universidad de Georgetown sobre los retos del cambio climático en el continente americano y el rol de la región en la transición energética.
  • Reunión con agremiación del sector cacaotero para promoverlo en la sustitución de cultivos y abriendo mercados internacionales.
  • Se reunirá con la comunidad colombiana en la biblioteca Martin Luther King, donde escuchará sus necesidades.

