Aliste la sombrilla: este es el pronóstico del clima del Ideam en Bogotá para el martes 3 de febrero

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) prevé que las lluvias continuarán en gran parte de Bogotá este martes 3 de febrero, luego de que los intensos aguaceros presentados en la tarde del lunes causaran diversas emergencias en la capital, entre carros que quedaron atrapados y parqueaderos que resultaron inundados.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Además, en el barrio Roma, de la localidad de Kennedy, las lluvias que se han presentado desde el fin de semana causaron que se abriera la tierra y una vivienda colapsara, afectando a más de 10 familias. Los daños en esta casa se venían presentado hace varios días: "Había algo muy sutil. Yo hice el primer reporte al Acueducto el 25 de junio de julio del 2025", afirmó Rosalba Jimena Rivera, habitante del sector.



El Ideam indicó que las lluvias se están presentando en diversas partes de Colombia por varios factores, entre ellos, un fenómeno denominado frente frío: "Lo que ha ocurrido además en los últimos días es que hemos tenido la incidencia de un frente frío que ha estado aumentando, especialmente en el norte del país y en la región Andina (...) Esperamos que vaya alejándose alrededor del día miércoles de esta semana. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero y que posteriormente irán disminuyendo paulatinamente", explicó Ghisliane Echeverry Prieto, la directora del Ideam.



¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el 3 de febrero?

De acuerdo con la entidad, durante la mañana de este martes se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. En la tarde, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias sectorizadas en el noroccidente de la ciudad, especialmente en localidades como Suba, Engativá y Fontibón; No obstante, en el resto de la ciudad se estima tiempo mayormente seco. La temperatura máxima estimada es de 20 °C.



Por otro lado, en la noche se espera cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Al igual que en la madrugada del miércoles 4 de febrero, cuando se estima una temperatura mínima de 10 °C. La entidad explicó anteriormente que se espera que las precipitaciones se prolonguen por unas semanas más, y también explicó que estas se deben a condiciones asociadas al fenómeno de La Niña en el océano Pacífico ecuatorial.

Publicidad

"El sistema acoplado océano – atmósfera refleja que las condiciones de La Niña persisten, con una probabilidad de 75% de transición hacia condiciones neutrales durante el trimestre de enero a marzo de 2026", indicó la entidad. Ahora bien, el Ideam explicó que influyen otras variables como:



En diciembre de 2025, las anomalías frías se consolidaron y continuaron influyendo en la circulación atmosférica a inicios de 2026.

Los índices oceánicos más utilizados para el seguimiento del fenómeno, como el Niño 3.4, se han mantenido alrededor de -0,5 °C, lo que indica un enfriamiento leve que favorece patrones de viento y nubosidad.

En las primeras semanas de enero se presentó un mayor ingreso de humedad desde la Amazonía hacia el centro del país.

Los "vientos alisios", que fueron menores durante la primera quincena de enero, favorecieron "el incremento de las precipitaciones".

Pronóstico del Ideam a nivel nacional

El Ideam informó que este martes 3 de febrero se esperan condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima del Pacífico y del mar Caribe colombiano; asimismo, en zonas puntuales de las regiones Caribe y Andina, y de forma más extendida en la región Pacífica. También son probables precipitaciones locales importantes en el occidente, oriente y sur de la Amazonía, mientras que en el resto de la región predominarán las condiciones mayormente secas.

Sobre amplios sectores de la Orinoquía se esperan condiciones secas; sin embargo, no se descartan algunas lluvias puntuales en su extremo occidental. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé nubosidad variada con predominio de tiempo seco; no obstante, no se descartan algunas lloviznas o lluvias esporádicas, particularmente en su área marítima.

Publicidad

Las precipitaciones más intensas son probables en sectores del occidente de Antioquia, centro y sur de Chocó, Cauca y Nariño; asimismo, en zonas puntuales o aisladas de Valle del Cauca, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, y del occidente de Caquetá y Putumayo.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL