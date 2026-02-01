"Decía que manejaba mejor borracho”: taxista con grado 3 de alcohol destruyó a familia en Bogotá

La noche del 8 de noviembre de 2025, un taxi que se desplazaba a gran velocidad transformó una noche en una tragedia nacional en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. El vehículo, conducido por José Eduardo Chalá, circulaba por las calles del barrio La Sierra cuando se encontró con once personas que transitaban por allí. Según los registros de cámaras de seguridad, el conductor tomó una curva pronunciada y, aunque la cebra peatonal estaba claramente marcada, no bajó la velocidad antes de impactar a los peatones. Séptimo Día investigó.



El impacto que destruyó a una familia

El grupo de afectados incluía a adultos y varios menores de edad que minutos antes compartían un momento de esparcimiento. Jessica Lorena Díaz, una de las sobrevivientes que caminaba con sus familiares, describió el caos inmediato tras ser atropellada: “Mi dolor era insoportable. No sabía que era lo que pasaba en ese momento”. El golpe fue tan fuerte que las víctimas fueron lanzadas contra el pavimento y las fachadas de las casas cercanas.

Derly Milena Torres, madre de tres de los niños afectados, no estaba en el punto exacto del choque, pero llegó al lugar segundos después tras escuchar el estruendo. Al encontrarse con la escena, la desesperación se apoderó de ella mientras buscaba a sus hijos entre los heridos. Sobre ese instante, Derly relató: “No lo podía creer. Como que decía, 'Esto es mentira. Mis hijos no están ahí. ¿Qué está pasando Dios?”.



El perfil del conductor: “Decía que manejaba mejor borracho”

Las investigaciones posteriores y los testimonios de los vecinos mostraron un panorama indignante sobre el señalado responsable del accidente. José Eduardo Chalá era un taxista conocido en el barrio, no solo por su oficio, sino por su presunta irresponsabilidad al volante. Claudia Cubillos, madre de otro de los jóvenes heridos, reveló la actitud que el hombre solía mostrar ante el consumo de licor. “Él decía que él manejaba mejor borracho que en sano juicio”, afirmó la mujer.

Tras el accidente, las autoridades confirmaron que Chalá no solo había bebido, sino que se encontraba en el nivel de intoxicación más peligroso. La prueba de alcoholemia arrojó un grado tres, el nivel más alto contemplado en la legislación colombiana. El fiscal del caso, Hernán Rozo, rechazó las versiones iniciales que sugerían un consumo mínimo: “No fueron solamente esas cuatro cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor”.



La tragedia de Carol Estefanía y el milagro de Juan Martín

El rescate de los niños fue una carrera contra el tiempo liderada por la Policía Nacional. El subteniente Darwin Martínez, quien llegó al lugar poco después de que el taxista atropelló a las personas, describió el estado crítico de los hermanos García. Martínez relató cómo encontró al pequeño Juan Martín, de siete años, atrapado en un local comercial: “el niño que encuentro dentro de la peluquería boca abajo con bastante sangre en su cabeza que no podía ni respirar”. Él tuvo que cargar al niño en sus brazos y correr varias cuadras en busca de un vehículo para trasladarlo a un hospital.



Mientras Juan Martín luchaba por su vida, su hermana mayor, Carol Estefanía, de 15 años, enfrentaba un diagnóstico aún más reservado. La joven llegó al Hospital Santa Clara con un politraumatismo severo y un trauma craneoencefálico, tras haber sufrido dos paros cardiorrespiratorios en el lugar del accidente. El 11 de noviembre, tres días después del suceso y coincidiendo con el cumpleaños de su madre, los médicos confirmaron que el daño cerebral de Carol era irreversible.



En un momento de profundo dolor, Derly Milena Torres decidió despedirse de su hija para que pudiera descansar. “Gracias hija por todo. Te amo. Quiero que como acto de amor de mamá y regalo de cumpleaños te vayas”.

Por otro lado, la recuperación de Juan Martín ha sido considerada un milagro por su familia y el personal médico. Tras permanecer más de un mes en coma, el niño despertó el 15 de diciembre y en enero de 2026 pudo regresar a su hogar. Sin embargo, el camino hacia la recuperación total es largo, ya que el impacto le causó daños graves en su estructura ósea. Derly explicó la situación actual del menor: “Sigue para Juan Martín una cirugía en 6 meses y mucha rehabilitación para que pueda volver a caminar. Le tienen que realizar una prótesis en la parte frontal porque él no tiene el huesito de la parte frontal”.



El proceso judicial contra José Eduardo Chalá

A diferencia de las víctimas que atropelló, el taxista no sufrió heridas de gravedad y fue capturado en el lugar de los hechos. Durante las audiencias iniciales, Chalá aceptó su responsabilidad en los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio. No obstante, tras el fallecimiento de la adolescente, el conductor se negó a aceptar el cargo de homicidio agravado.

El abogado de la familia afectada, Juan Felipe Amaya Mejía, ha manifestado que esperan una condena que sea justa frente a la magnitud del daño causado a las once personas y al vacío dejado por Carol Estefanía. Amaya señaló la importancia de que el ciudadano “tenga una sanción proporcional al daño que ha causado”. Mientras el proceso judicial avanza hacia la etapa de sentencia, José Eduardo Chalá permanece recluido en un establecimiento carcelario.

Se ha reabierto el debate en el Congreso de la República sobre la necesidad de endurecer las leyes contra quienes manejan borrachos, buscando que la cárcel sea una consecuencia efectiva y no una excepción en la legislación colombiana.