Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Tragedia en Tailandia: 29 muertos y 67 heridos tras caer una grúa sobre un tren que llevaba turistas

Tragedia en Tailandia: 29 muertos y 67 heridos tras caer una grúa sobre un tren que llevaba turistas

El siniestro se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming cayó sobre el tren en movimiento.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Una grúa cayó sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste de Tailandia.
Una grúa cayó sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste de Tailandia.
AFP

Al menos 29 personas murieron y 67 más resultaron heridas este miércoles en Tailandia después de que una grúa cayó sobre un tren de pasajeros que cubría una ruta entre Bangkok y el noreste del país, según las últimas cifras oficiales. Los equipos de rescate señalaron a EFE que "podría haber cinco o posiblemente más personas atrapadas todavía en vagones del tren", en el que viajaban cerca de dos centenares de pasajeros en el momento del accidente, ocurrido en la provincia nororiental de Nakhon Ratchasima.

El siniestro se produjo cuando una grúa que trabajaba en un proyecto ferroviario de alta velocidad entre la capital tailandesa y la ciudad china de Kunming cayó sobre el tren en movimiento, provocando -según el Gobierno provincial- su descarrilamiento y un incendio en el lugar.

La nueva construcción se llevaba a cabo sobre una línea férrea ya existente, en el marco del proyecto de alta velocidad que conectará Tailandia y China.

Un total de 171 personas viajaban a bordo del tren en el momento del accidente, según las últimas cifras oficiales, que horas antes apuntaban a 195 pasajeros. Un total de 208 viajaban desde el comienzo de la ruta y fueron bajando en distintas paradas antes del suceso.

Imágenes del siniestro, ocurrido en Ban Thanon Kho (a unos 250 kilómetros de Bangkok) muestran el incendio generado tras el accidente y decenas de efectivos llevando a cabo labores de rescate.

El presidente de la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia, Amorn Pimanamas, atribuyó lo ocurrido a "deficiencias de seguridad" y consideró que se pudo deber a "deficiencias en las medidas de seguridad en la construcción en áreas públicas", recogió la cadena pública Thai PBS.

El mismo medio informó de la suspensión temporal de la ruta que cubría el tren accidentado.

EFE

