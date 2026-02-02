Frente frío en Colombia: Ideam explica incremento anormal de lluvias en el país para inicio del año

Para el inicio de 2026, las lluvias en el país han tenido un comportamiento poco común, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Desde la entidad explicaron la razón del incremento de las precipitaciones que han afectado principalmente al norte, centro y occidente de Colombia.

Ghisliane Echeverry Prieto, la directora del Ideam, dijo en unas declaraciones que la razón para el incremento atípico de lluvias se debe a varios factores. "Hemos iniciado el año con un enero con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para este mes del año, ya que históricamente se ha consolidado como un mes de menos lluvia, especialmente en las regiones Caribe y Andina", comenzó diciendo la funcionaria.



El Ideam estima que el incremento de precipitaciones fue del 64,4%. "Están sucediendo varias cosas, no debemos olvidar que estamos en el marco de una crisis climática, que los últimos tres años han sido los más calientes del planeta. Esto genera, por supuesto, una inestabilidad, unas alteraciones de la atmósfera y es estos fenómenos atmosféricos y meteorológicos inusuales como son lluvias en temporadas donde no debería haber".



¿Cuáles son las razones para el incremento inusual de lluvias en Colombia?

De acuerdo con Echeverry Prieto, el año comenzó con unas condiciones Tipo La Niña para Colombia, fenómeno que se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical y ciertos cambios en la atmósfera. "Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos como la oscilación de Madden-Julian favorable para lluvias", agregó la funcionaria sobre las "ondas que revisten gran importancia en el proceso de predicción climática, ya que pueden amortiguar o intensificar los procesos propios de la escala interanual".

La directora del Ideam también habló sobre el frente frío, otro fenómeno que ha influido en el incremento anormal. "Lo que ha ocurrido además en los últimos días es que hemos tenido la incidencia de un frente frío que ha estado aumentando, especialmente en el norte del país y en la región Andina (...) Esperamos que vaya alejándose alrededor del día miércoles de esta semana. Sin embargo, nuestros pronósticos del clima nos muestran que las precipitaciones van a continuar hasta mediados del mes de febrero y que posteriormente irán disminuyendo paulatinamente", agregó la funcionaria.

De acuerdo con los últimos reportes, la región Caribe se ven especialmente afectada por estas precipitaciones. "La región pacífica es una región donde siempre tenemos lluvia y por supuesto también se puede exacerbar este fenómeno. También tenemos en el oriente y norte de la Orinoquía y en el arco amazónico lluvias importantes".

Echeverry habló además de alerta por oleaje relacionado con aumento de los vientos. "Para el archipiélago de San Andrés también estamos pronosticando un tiempo nublado. El archipiélago se encuentra mucho más hacia la zona de Centroamérica y por supuesto también se está viendo afectado por esta incidencia del frente frío. Lo que ha ocurrido con estas lluvias es que también ha aumentado los vientos y por tanto se ha elevado una alerta naranja asociado a oleaje en nuestra costa Caribe".

Pronóstico del clima en Colombia para la semana del 2 al 6 de febrero

Lunes 2 de febrero

Para la tarde de este lunes 2 de febrero se esperan precipitaciones sectorizadas, concentradas en las regiones Caribe, Pacífico, Andina y algunos departamentos de la Amazonía y Orinoquía. Las lluvias mas significativas se esperan en el Urabá y occidente de Antioquia, departamentos de Córdoba, Magdalena, Cauca, Huila, Nariño, Putumayo, Bajo Ariari en el departamento del Meta, sur de Caquetá, Guaviare y suroccidente del Amazonas. Durante las horas de la noche se prevé una disminución de las lluvias en el oriente y sur del país; sin embargo, persistirán las condiciones lluviosas hacia el suroccidente y el centro del territorio nacional, así como en algunos sectores de la región Caribe. Las precipitaciones más intensas podrían registrarse en los departamentos de Córdoba, Cesar, Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca y Nariño. En las regiones Orinoquía e Insular se prevé condiciones de tiempo seco.



Martes 3 de febrero

Se espera una disminución en la magnitud de las precipitaciones, principalmente en la región Caribe y en algunas zonas de las regiones Andina y Amazónica. Se prevén precipitaciones de intensidad moderada en las partes alta y media de la cuenca del río Sinú (departamento de Córdoba), Urabá y occidente de Antioquia, norte del departamento del Magdalena y bajo Magdalena, así como en la cuenca del río Rionegro en Cundinamarca. Asi mismo, se esperan lluvias moderadas en el área metropolitana y en las provincias Comunera y Guanentá del departamento de Santander, oriente de Norte de Santander, el departamento del Cauca y el occidente del departamento de Nariño.



Miércoles 4 de febrero

Es posible que haya un aumento de las lluvias hacia el occidente del país, con énfasis en los departamentos de Antioquia, Chocó y Valle del Cauca, así como en el occidente de los departamentos de Cauca y Nariño y en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina. Por su parte, en la región Andina se pronostica la persistencia de precipitaciones de intensidad ligera al sur del departamento de Santander y en el occidente de Cundinamarca y Tolima. Para la región Amazónica podrían presentarse lluvias ligeras a moderadas en los departamentos de Amazonas, suroriente de Guainía y Vaupés. Hacia las regiones Caribe y Orinoquía se espera el predominio de tiempo seco



Jueves 5 de febrero

En el noroccidente y occidente del país se espera un aumento en la magnitud de las precipitaciones, especialmente en los departamentos de Sucre, Córdoba, occidente de Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hacia el centro del país, podrían presentarse incrementos de la precipitación en algunos sectores de los departamentos de Santander, Cundinamarca, Eje Cafetero y Tolima.



Viernes 6 de febrero

Las condiciones lluviosas en el noroccidente, centro y occidente del país se mantendrán, especialmente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Santander, Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, sur de Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Hacia la región Caribe se esperan lluvias generalizadas de intensidad ligera a moderada, exceptuando el departamento de La Guajira.