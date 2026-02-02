Padre detenido por ICE no pudo asistir al funeral de su hijo con una enfermedad degenerativa

La vida de Wael Tarabishi estuvo marcada desde la infancia por una enfermedad poco común y progresiva. Diagnosticado cuando era niño con la enfermedad de Pompe, un trastorno muscular degenerativo, dependía casi por completo del cuidado constante de su padre, Maher Tarabishi.



“Maher era el administrador de casos de su hijo, su compañía de equipos, su médico, su todo”, relató la madre de Wael en noviembre del año pasado, al describir el rol fundamental que cumplía el padre en la vida cotidiana del joven de 30 años, según informó The Guardian.

Esa dinámica se rompió abruptamente a finales de octubre, cuando Maher fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras acudir a una visita de rutina a una oficina local en Dallas, Texas. Se trataba de un trámite que había realizado durante años, desde que se le permitió permanecer en el país bajo libertad supervisada por ser el principal cuidador de su hijo.

Maher, nacido en Jordania, llegó a Estados Unidos en 1994 con una visa de turista y posteriormente solicitó asilo. Aunque su solicitud fue negada en 2006, las autoridades le permitieron continuar en el país bajo supervisión. Tras su arresto, pasó a formar parte del grupo mayoritario de personas detenidas por ICE sin antecedentes penales.



Según informaron los medios, la ausencia de Maher tuvo consecuencias inmediatas en la salud de Wael. Sin el cuidado especializado y constante que recibía de su padre, su condición se deterioró rápidamente. Fue hospitalizado en varias ocasiones y sometido a múltiples cirugías, mientras su familia intentaba, sin éxito, que las autoridades federales liberaran a Maher o al menos le permitieran comunicarse con su hijo.



Todas las solicitudes fueron ignoradas o rechazadas.

El pasado 23 de enero, Wael murió en el hospital, a Maher no solo se le negó la posibilidad de acompañarlo en sus últimos días, sino también la de asistir al funeral.

“El ICE es responsable de la muerte de Wael Tarabishi”, afirmó Shahd Arnaout, nuera de Maher. “Puede que no lo mataran con una bala, pero lo mataron por dentro. Lo mataron mentalmente. ¿Cuántas personas tienen que morir para que esto termine?”.

La familia no ha podido comunicarse libremente con Maher. Solo pueden hablar con él cuando logra llamar desde el centro de detención, ubicado a unas tres horas de distancia de su hogar. Cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo, Maher no pudo aceptarla de inmediato.

“No, no, esto no va a pasar”, dijo por teléfono. “Wael me prometió que me esperaría. Wael me prometió que me vería una última vez”.

Su nuera también recordó las promesas hechas en medio de la angustia. “Le prometí mucho a Wael que no morirías sin ver a tu padre”, dijo con la voz entrecortada. “Fue una promesa mía, pero no se cumplió”.

Tras el fallecimiento, la familia y su abogado, Ali Elhorr, solicitaron de manera urgente que ICE permitiera a Maher asistir al funeral bajo supervisión. Elhorr compartió mensajes de texto y transcripciones de voz que evidenciaban que se estaban discutiendo posibles arreglos entre funcionarios.

“Ya se estaban tomando medidas preliminares”, explicó el abogado, entre ellas el traslado de Maher a un centro de detención más cercano para facilitar su asistencia. “La gerencia estaba en conversaciones, discutiendo la solicitud”.

Sin embargo, la decisión final fue negativa. El padre no pudo despedirse de su hijo y cumplir la promesa que un día se hicieron.

