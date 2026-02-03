ICE no realizaría operativos contra migrantes durante el Super Bowl, según medios

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene planeado desplegar operativos durante el próximo domingo 8 de febrero en el Super Bowl LX, que se realizará en el estadio de Santa Clara, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales citado por medios estadounidenses. (Lea también: Padre detenido por ICE no pudo asistir al funeral de su hijo con una enfermedad degenerativa)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El comité organizador del Área de la Bahía informó a los funcionarios electos de Santa Clara y las ciudades vecinas de San Francisco y San José que “no hay operaciones de control de inmigración de ICE planificadas en relación con el Super Bowl LX”, de acuerdo a un memorando obtenido por el Washington Post y The Athletic.

No obstante, el comité organizador explicó que el DHS desplegará agentes federales para “garantizar” la seguridad de los aficionados, una medida “consistente” con encuentros anteriores, según el diario capitalino. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho anteriormente que ICE llevaría a cabo operaciones de control migratorio en el Super Bowl, lo que había generado preocupación entre los funcionarios locales en uno de los eventos deportivos más importantes en EE. UU.



Defensores de los derechos de los inmigrantes y activistas en el área de la Bahía habían advertido sobre la posibilidad de redadas cerca al Levi’s Stadium, donde los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots. (Lea también: ¿Quién es Christian González, el colombiano que sueña con ganar el Super Bowl de la NFL?)



Bad Bunny, que ha expresado su rechazo contra ICE, en el show de medio tiempo

El tema migratorio ha marcado el encuentro, después de que se supiera que el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del show del medio tiempo. Este domingo el artista hizo historia en los Grammy con su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que se convirtió en el primero totalmente en español en coronarse como el mejor del año, momento que no desperdició para cargar contra los operativos migratorios.



En el escenario, el cantante reiteró sus críticas al ICE: "Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", comentó Bad Bunny, el más escuchado del mundo, con 19.800 millones de reproducciones en Spotify en 2025. Se esperaba que el presidente Donald Trump asistiera al partido, al igual que lo hizo en el Super Bowl de 2025 realizado en Nueva Orleans, pero se ha excusado argumentando que no desea viajar una distancia tan larga y no le ha gustado la elección de los artistas musicales que se presentan en el evento. (Lea también: Duros mensajes de Bad Bunny, Billie Eilish y más artistas contra Trump y el ICE en los Grammy)



“Tendrá una gran actuación”

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, confió este lunes en que la estrella puertorriqueña utilice esa plataforma "para unir a la gente".

Publicidad

"Bad Bunny es, creo que quedó demostrado anoche (en los Grammy), uno de los grandes artistas del mundo y esa es una de las razones por las que lo elegimos", declaró Goodell en una conferencia de prensa en San José (California).

"Pero la otra razón es que él entendió la plataforma en la que estaba. Y esta plataforma se utiliza para unir a la gente y para poder reunir a las personas con su creatividad, con su talento y aprovechar este momento para lograrlo", expuso.

Publicidad

"Creo que artistas en el pasado han hecho eso y que Bad Bunny lo entiende y creo que tendrá una gran actuación", zanjó Goodell en el arranque de los eventos previos al duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP