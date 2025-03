La confesión del mecánico militar que asesinó a Andrea Bejarano, colombiana desaparecida en España

Ubicada en el norte de España, Burgos -capital provincial de la comunidad autónoma de Castilla y León- fue considerada durante varios años como una de las ciudades más seguras de ese país. Un paisaje que en los últimos meses parece venir cambiando por cuenta de muertes violentas que alteran la tranquilidad de esa urbe, donde los homicidios rara vez superaban los tres casos anuales.

Quizás por eso ha causado gran conmoción el caso de Andrea Bejarano, una mujer colombiana de 34 años, oriunda de Cali, cuyo cuerpo fue hallado sin vida este miércoles luego de ser reportada como desaparecida el domingo. El presunto responsable del crimen es Jaime Vélez, de 42 años, con quien tuvo un hijo fruto de una relación que, según allegados, ya había concluido.

Vélez será puesto a disposición judicial, al parecer este jueves, dentro de los plazos establecidos por el delito de homicidio. En España la violencia de género se considera un delito, pero no se tipifica penalmente el feminicidio. Sin embargo, para familiares y amigos, este es un caso en el que no se puede dejar de lado el carácter machista del señalado responsable.

Las sospechas sobre Jaime Vélez

En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del crimen. Andrea Bejarano y Jaime Vélez, ambos colombianos, tuvieron una relación sentimental durante varios años. Fruto de esta nació su hijo, quien hoy tiene 8 años de edad. Las autoridades aseguran que la pareja no tenía antecedentes de denuncias por violencia de género, pero familiares y amigos de la víctima advierten que las conductas machistas de Vélez eran conocidas en su círculo.

Andrea Bejarano y Jaime V. Archivo particular

Jaime es mecánico militar en la base de Castrillo del Val. Lleva varios años radicado en Burgos. Allegados de Andrea afirman que la pareja llevaba alrededor de un año separados, pero él, advierten, no terminaba de aceptarlo. Precisamente, consideran que ese fue su razón para cometer el crimen.

Fabián, un amigo de infancia de Andrea, habló con prensa local antes del hallazgo del cuerpo y calificó a Jaime Vélez como un hombre "posesivo y violento". Incluso, había dicho que "Andrea intentó dejarlo varias veces pero él no la dejaba. La manipulaba, la obligaba. Ella ya no quería más una vida con él. Aunque seguían viviendo juntos, ya no eran pareja. Estaban en trámites de separación", afirmó.

El amigo de la víctima, además, fue claro desde el primer momento en que "desde el día uno sospechábamos de él", pues "había cosas muy raras". Fabián hacía referencia a la conducta de Jaime Vélez, quien también fue considerado por los investigadores como el principal sospechoso del caso.

Jaime reportó en la Comisaría la desaparición de Andrea apenas el lunes 17 de marzo en la noche, pese a que en su testimonio aseguró en un primer momento que la última vez que la había visto fue el domingo anterior en la tarde. Ese detalle, sumado a lo numerosos cambios en su versión durante horas de interrogatorios, llevó a las autoridades a posar las sospechas sobre él. Finalmente, el mecánico militar confesó haber asesinado a Andrea.

La confesión, ¿premeditación?

En su confesión, Jaime Vélez le contó a la Policía que Andrea llegó de trabajar el domingo en la mañana y se reunió con él y con su en el apartamento que compartían en la carretera de Poza. Los tres, más tarde, se trasladaron en carro hasta una iglesia para dejar al niño en una actividad y los padres regresaron hacia su casa. En ese trayecto hubo una discusión, que continuaron en su vivienda.

Vélez aseguró que, en medio de la discusión, asesinó a la mujer. La hipótesis preliminar apunta a un estrangulamiento. En los próximos días se espera que se conozcan los resultados de la autopista, que determinará qué objeto usó el mecánico militar para cometer el crimen. Él aseguro, por ahora, que lo hizo con una prenda de ropa. Lo que sí reconoció es que envolvió el cuerpo de Andrea y lo ocultó.

Aún no es claro si ocultó el cuerpo en el apartamento o en el carro. Pero, una vez cometió el crimen, el militar salió del domicilio, tomó el carro y se dirigió a recoger a su hijo. Según contó, pasó el resto del día con él hasta que en la noche lo acostó en su cama para dormir. Fue entonces cuando procedió a trasladar el cuerpo de su exesposa.

Vélez salió del apartamento y condujo hasta un paraje boscoso de Salinillas de Bureba, a escasos 100 metros de la ermita de Santa Casilda, para enterrar el cuerpo bajo una encina. En esa zona, dijo, había trabajado tiempo atrás y la habían visitado juntos. Luego de ocultar el cuerpo, regresó al apartamento.

El militar estuvo todo el lunes en el día sin informar ni a familiares ni a conocidos de la desaparición de Andrea. Cuando la reportó ante la Comisaría habló incluso de una desaparición voluntario, una posibilidad que pronto se descartó.

Andrea trabajaba como técnico auxiliar de de Laboratorio en el Servicio de Microbiología y Parasitología Hospital Universitario de Burgos (HUBU), un cargo que, según cercanos, "le había costado mucho esfuerzo conseguir", por lo que, para las autoridades, no tenía sentido que se ausentara. Como tampoco lo tuvo el considerar que iba a abandonar a su hijo. Un factor clave para desestimar esa versión también fue el celular de Andrea, que las autoridades hallaron en el departamento.

Andrea Bejarano, asesinada en España. Archivo particular

Andrea no contestaba a los mensajes de WhatsApp ni a las llamadas, relataban sus familiares. "Primero (Jaime Vélez) nos dijo que no estaba y luego apareció. Son cosas muy raras", contó Stefy -quien vive en Colombia-, hermana de Andrea, a prensa local.

Hoy los familiares y amigos de Andrea piden justicia en su caso. En declaraciones a la prensa, el comisario de la Policía Nacional, Jesús Nogales, apuntó que se está analizando si en el caso hubo "una premeditación y una alevosía", que serán factores claves para que Vélez responda ante la justicia española. Él será juzgado según el código penal ordinario, pues el delito que confesó está al margen de su actividad militar.

Por lo pronto, Nogales informó que que el menor de edad, hijo de la pareja, "está en desamparo, con la familia del agresor", pero espera que se pueda proporcionar toda la información a la justicia "para que determine qué va a pasar con este niño a nivel de protección".

