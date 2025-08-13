Video | Elefante siguió y pasó sobre un hombre que intentó tomarse una selfi junto al animal

Un hombre, identificado como R. Basavaraju, invadió un bosque restringido para el público cerca de un templo en el suroeste de la India el domingo 10 de agosto. Según la información preliminar, intentó tomarse una foto con el enorme mamífero, pero terminó corriendo para salvar su vida en un extraño incidente. En redes se evidencian impactantes videos del suceso, grabados por visitantes de la reserva en Karnataka.

En dichos videos, se evidencia que el elefante se encuentra parado a un costado del camino mientras Basavaraju trata de salir corriendo lejos del paquidermo, atravesando la carretera. Posteriormente, el animal agita su trompa y comienza a perseguir al turista, que pasó en frente de un automóvil que se encontraba transitando la vía, el cual tuvo que frenar fuertemente para no chocar con el animal.

El hombre se metió a los matorrales para intentar huir del enfurecido animal, pero al momento de volver a la vía, se tropezó y cayó al suelo antes de que el elefante lo alcanzara y lo pisoteara varias veces. Tras lastimar al turista, el mamífero se alejó trotando, lo que permitió que el hombre se levantara y se pusiera en un lugar seguro.

Afortunadamente, el hombre sobrevivió al ataque, pero fue trasladado al hospital con heridas graves. Según un testigo, Daniel Osorio, el elefante fue visto comiendo zanahorias a un costado del camino cuando el turista se acercó al animal para tomarse la foto. Sin embargo, eso no fue lo que alteró al animal, sino el repentino destello brillante del flash, lo que despertó el impulso de enojo, de acuerdo con lo publicado por el periódico The Sun.

Basavaraju recibió una multa de 25.000 rupias, poco más de un millón de pesos, y fue obligado a hacer un video confesando sus acciones. Allí admite que su comportamiento se debió a la falta de conocimiento sobre las normas de seguridad de la vida silvestre. El testigo Osorio dijo: “Este incidente es un fuerte recordatorio para seguir las normas de las reservas naturales y dejar que sean autoridades capacitadas, y no personas de a pie, las que gestionan situaciones como esta”. También advirtió a otros turistas que no cometan el mismo error.

Por otra parte, el Departamento Forestal afirmó: “Estas acciones imprudentes no solo ponen en peligro vidas humanas, sino que también provocan un comportamiento animal impredecible y peligroso”. El subcontinente indio tiene al menos 30.000 elefantes salvajes, más que cualquier otro país, y también alberga al 60% de toda la población mundial de elefantes asiáticos.

🇮🇳 | Un turista intentó huir de un elefante enfurecido, pero tropezó y fue pisoteado por el animal en la Reserva de Tigres de Bandipur. pic.twitter.com/7piU2gkAm1 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) August 12, 2025

ANDRÉS ADAMES

NOTICIAS CARACOL