La isla más peligrosa del mundo está a 4.200 km de Colombia: ningún humano sobreviviría

En medio del océano Atlántico, a unos 4.200 kilómetros de las costas colombianas, existe una isla que ha sido calificada por expertos como el lugar más peligroso del planeta. Su acceso está estrictamente prohibido por el gobierno de su país, y no por razones políticas o militares, sino por una amenaza biológica que ha evolucionado de manera única y letal. National Geographic la ha catalogado como un sitio donde ningún ser humano podría sobrevivir por mucho tiempo. Su historia, su ecosistema y su reputación la convierten en un caso excepcional dentro de la geografía mundial.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Esta isla, de apenas 43 hectáreas, se encuentra frente a la costa del estado de São Paulo, en Brasil. Su nombre es Isla Queimada Grande, aunque es más conocida como la Isla de las Serpientes. Lo que la hace tan peligrosa no es su clima, ni su geografía, ni la presencia humana, sino la existencia de una especie endémica de serpiente venenosa que ha convertido este pequeño pedazo de tierra en un laboratorio natural de evolución extrema.



La isla más peligrosa del mundo alberga aproximadamente 15 mil serpientes

La Isla Queimada Grande ha estado aislada del continente durante aproximadamente 11.000 años, desde el final de la última glaciación. Este aislamiento permitió que una población de serpientes evolucionara sin depredadores ni competencia, desarrollando características únicas. La especie dominante en la isla es la Bothrops insularis, también conocida como víbora lanceolada dorada, una serpiente que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo.

El veneno de la Bothrops insularis es considerado uno de los más potentes entre las serpientes de América. Su acción es hemotóxica, lo que significa que destruye los tejidos, causa hemorragias internas y puede llevar a la muerte en cuestión de horas si no se recibe tratamiento inmediato. En la isla, estas serpientes se alimentan principalmente de aves migratorias que se posan brevemente en su territorio, lo que ha llevado a que desarrollen un veneno especialmente rápido y eficaz para evitar que sus presas escapen.

Publicidad

Se estima que hay entre 2.000 y 4.000 serpientes en la isla, aunque algunas fuentes como el Instituto Butantan han llegado a calcular hasta 15.000 ejemplares. Esto representa una densidad de serpientes por metro cuadrado que no tiene comparación en ningún otro lugar del planeta.

El gobierno brasileño ha declarado la isla como zona de acceso restringido. Solo científicos con permisos especiales pueden visitarla, y siempre bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso los militares que mantienen el faro deshabitado en la isla lo hacen de forma remota, ya que cualquier incursión representa un riesgo extremo. Las leyendas locales hablan de antiguos cuidadores del faro que murieron tras ser mordidos por serpientes que se colaron en sus viviendas. Aunque estas historias no están documentadas oficialmente, han contribuido a la fama siniestra de la isla.



Un laboratorio natural para la ciencia

A pesar de su peligrosidad, la Isla Queimada Grande es de gran interés para la comunidad científica. La Bothrops insularis es objeto de estudio por su veneno, que podría tener aplicaciones médicas en el tratamiento de enfermedades como la hipertensión y ciertos tipos de cáncer. Además, el aislamiento de la isla ofrece una oportunidad única para estudiar la evolución en condiciones extremas.

Publicidad

El Instituto Butantan, uno de los centros de investigación biomédica más importantes de Brasil, lidera los estudios sobre esta especie. Los investigadores deben usar trajes especiales, botas reforzadas y seguir protocolos estrictos para evitar accidentes.



Otras islas peligrosas en el mundo

Aunque la Isla Queimada Grande ocupa el primer lugar en peligrosidad biológica, existen otras islas en el mundo que representan amenazas igualmente serias, ya sea por razones naturales, humanas o geopolíticas. A continuación, se presenta un ranking de algunas de las más peligrosas:



1. Isla Sentinel del Norte (India)

Ubicada en el archipiélago de Andamán y Nicobar, esta isla es habitada por los sentinelenses, una tribu indígena que ha vivido en aislamiento total durante miles de años. El gobierno de la India prohíbe cualquier contacto con ellos para proteger su cultura y evitar la transmisión de enfermedades. Los intentos de acercamiento han terminado en ataques violentos, incluyendo la muerte de exploradores y misioneros. La isla representa un peligro no por su fauna o geografía, sino por la defensa activa de sus habitantes.



2. Islas Bikini (Islas Marshall)

Estas islas fueron el sitio de pruebas nucleares realizadas por Estados Unidos entre 1946 y 1958. Aunque han pasado décadas desde las explosiones, los niveles de radiación siguen siendo peligrosos para la vida humana. Los intentos de repoblar la zona han fracasado debido a la contaminación del suelo y el agua. La fauna local también ha sido afectada, y se han documentado mutaciones en especies marinas.



3. Isla Ramree (Myanmar)

Durante la Segunda Guerra Mundial, esta isla fue escenario de uno de los eventos más aterradores registrados en la historia militar. Se estima que cientos de soldados japoneses murieron al intentar cruzar los pantanos de la isla, donde fueron atacados por cocodrilos de agua salada, una de las especies más agresivas del mundo. Aunque el número exacto de víctimas es debatido, el evento ha sido reconocido por el Libro Guinness como el mayor número de muertes causadas por animales en un solo incidente.



4. Isla Miyake-jima (Japón)

Esta isla volcánica, parte del archipiélago de Izu, ha sido evacuada varias veces debido a la actividad del volcán Monte Oyama. En 2000, una erupción liberó grandes cantidades de dióxido de azufre, haciendo que los habitantes tuvieran que usar mascarillas de gas durante años. Aunque actualmente está habitada, las condiciones siguen siendo peligrosas y monitoreadas constantemente por las autoridades japonesas.



5. Isla Gruinard (Escocia)

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico utilizó esta isla para experimentar con ántrax, una bacteria altamente letal. El suelo quedó contaminado durante décadas, y no fue hasta 1990 que se declaró oficialmente segura tras un proceso de descontaminación. A pesar de ello, la isla sigue siendo un símbolo de los peligros de la guerra biológica.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL