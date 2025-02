Las fotos de la dura pelea entre Trump, Zelenski y JD Vance en el despacho oval de la Casa Blanca

En pleno despacho oval de la Casa Blanca, los presidentes de Estados Unidos y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski , junto con el vicepresidente estadounidense JD Vance, protagonizaron una dura discusión que causó tensión en las relaciones entre ambas naciones.

Zelenski viajó a Washington para firmar un acuerdo sobre minerales estratégicos y hablar de la guerra con Rusia, que invadió su país hace tres años. Sin embargo, estos temas quedaron prácticamente de lado tras la disputa.

(Lea también: Zelenski evita disculparse con Trump tras fuerte pelea verbal y dice que no renunciará a su cargo ).

La tensión estalló cuando JD Vance le dijo al presidente ucraniano que estaba siendo "irrespetuoso" hacia los estadounidenses, además de cuestionarlo sobre los problemas de Ucrania para reclutar suficientes soldados y le reprocharlo por el "tour propagandístico" que hace cuando recibe a un líder extranjero en su país.

Zelenski y Trump. AFP

Publicidad

Los comentarios de Trump y Zelenski

Ante esas duras palabras, Zelenski, con tono calmado, contestó que, durante la guerra, "todo el mundo tiene problemas". Y afirmó que, incluso si Estados Unidos tiene "un bonito océano" entre Europa y su territorio -usando un término que Trump ha utilizado en el pasado para referirse al Atlántico- en el futuro también "sentirá" esos problemas.

Trump inmediatamente le respondió: "No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy fuertes. Ahora mismo, tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición (...) No tienes las cartas a tu favor ahora".

Publicidad

El presidente estadounidense le advirtió que está "jugando" con la vida de millones de personas y con la Tercera Guerra Mundial. "Lo que estás haciendo es una gran falta de respeto para este país", le dijo.

Zelenski intentó rebajar la tensión asegurando que ya había expresado su agradecimiento en varias ocasiones y explicó que él no piensa en si tiene "una buena mano o no" en la negociación, como sugería Trump, ya que es "el presidente de un país en guerra". Además, comentó que estaban "hablando muy alto", a lo que Trump respondió que no era cierto y le mandó callar. "Ya has hablado bastante", le dijo.

"El problema es que te he dado poder para ser un tipo duro y no creo que serías un tipo duro sin Estados Unidos", añadió Trump antes de despedir a la prensa.

(Lea también: María Corina Machado apoya restricciones petroleras de Donald Trump en Venezuela ).

Pelea entre Zelenski, Trump y JD Vance. AFP

Publicidad

Lo que dijo Trump tras la pelea

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que si su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, quiere volver a reunirse con él debe hablar tan solo de paz y evitar las críticas al líder ruso, Vladímir Putin, porque su administración solo quiere poner fin al conflicto.

"Tiene que decir 'quiero lograr la paz'. No tiene que estar ahí parado diciendo 'Putin esto, Putin lo otro'; todo cosas negativas. Tiene que decir 'quiero lograr la paz, no quiero librar esta guerra por más tiempo porque la gente está muriendo'", dijo Trump, horas después del desencuentro que ambos protagonizaron en el Despacho Oval.

Publicidad

El presidente estadounidense, que habló brevemente con los medios en la Casa Blanca antes de poner rumbo a Mar-a-Lago (Florida), consideró que el líder ucraniano "se excedió mucho" durante la reunión de hoy y que, de momento, los dos no persiguen el mismo objetivo.

"Él está buscando algo que yo no estoy buscando. Él busca seguir adelante y luchar, luchar, luchar (contra Rusia). Nosotros buscamos terminar con la muerte", explicó Trump. "O le ponemos fin (a la guerra) o lo dejamos luchar, y si lucha, no va a ser agradable. Porque sin nosotros, no ganará”, sentenció.

NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE