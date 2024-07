Leopoldo López: si Maduro no acepta resultados, "al pueblo le toca hacer respetar su voto"

A tan solo días de las elecciones presidenciales en Venezuela, Leopoldo López, uno de los representantes de la oposición, sostuvo que, si gana Edmundo González, él regresará a su país.

En entrevista con Noticias Caracol Ahora, López dijo que “si el régimen no acepta el resultado de las elecciones, es al pueblo al que le toca hacer respetar su voto”.

Leopoldo López aseguró que previo a las elecciones presidenciales “hay una emoción generalizada y gigantesca en todos los venezolanos; los que están en Venezuela y los más de ocho millones que estamos por fuera”.

Además, el opositor dijo que ve la “oportunidad, el próximo domingo, de comenzar lo que hemos soñado durante muchos años: una transición a la democracia, una salida de lo que representa la tragedia de Nicolás Maduro”.

En cuanto al masivo acompañamiento de ciudadanos que ha tenido la oposición en Venezuela, en cabeza de María Corina Machado, López explicó que “se ha logrado por distintas razones. La primera de ellas es porque hay un deseo de cambio gigantesco. El 80% de los venezolanos quiere salir de la dictadura y es algo que tiene sentido. Maduro representa el caos, la tragedia humanitaria, representa la destrucción de la economía, representa la división, el desgarro de la familia venezolana que se ha tenido que separar: hijos, nietos y padres separados porque han tenido que salir al exilio a buscar destino y oportunidades”.

El segundo motivo por el que los ciudadanos venezolanos han acompañado a la oposición en su país, según Leopoldo López, es porque “se ha consolidado una unidad grande alrededor del liderazgo de María Corina Machado, quien ganó las primarias, pero fue inhabilitada, y de la candidatura de Edmundo González. Alrededor de Edmundo y María Corina están todos los factores democráticos, la sociedad civil y los venezolanos”.

¿Qué pasa si la oposición gana las elecciones en Venezuela?

Leopoldo López aseguró que “no hay duda de que Edmundo González va a ganar la elección. Donde entran las incertidumbres es en lo que va a ocurrir después. Si Maduro reconoce, será una transición estable, acordada dentro de los términos de una elección que se acaba de ganar y que pueda ir construyendo garantías para ir incorporando a distintos sectores”.

¿Qué pasa si Nicolás Maduro no acepta los resultados de la elección?

“Si Maduro decide recorrer el otro camino, el camino del fraude, el camino de lo que él ha llamado ‘el baño de sangre’ o la ‘guerra civil’, yo creo que puede ser un periodo de mayores incertidumbres, de mayor dolor para los venezolanos y de mayor dificultad", sostuvo López.

El opositor manifestó que si Maduro canta fraude, “no va a ser sostenible, no se va a poder mantener, no va a ser creíble para los venezolanos. Eso no va a ser digerible por los países de la región y del mundo”.

¿Qué espera la oposición en Venezuela de Gustavo Petro?

Leopoldo López explicó que la oposición espera “que sean consecuentes con lo que ya ha dicho el presidente Petro y lo que ha dicho el canciller Murillo de que se respeten los resultados”.

Agregó que el presidente Gustavo Petro y el Canciller Luis Gilberto Murillo “han hablado de la posibilidad de construir un proceso de garantías para las partes y yo creo que eso es positivo. Tanto Colombia como Brasil pueden hacer un aporte muy importante en lo que significa esta etapa que se inicia a partir del domingo que viene”.

