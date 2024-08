Maduro desinstala WhatsApp en vivo y muchos le preguntan por qué no hizo lo mismo con X

Luego de manifestar que WhatsApp estaba siendo "utilizada en Venezuela para amenazar a militares y policías", el presidente Nicolás Maduro mostró en vivo como eliminaba la aplicación de su celular. Varios lo criticaron y le preguntaron por qué no hacía lo mismo con X, que pertenece a Elon Musk y con quien el mandatario tiene cazada una pelea de mensajes.

>>> Le recomendamos leer: Maduro culpa a Instagram y TikTok de “multiplicar el odio y el fascismo” en Venezuela

A través de una publicación que compartió en su cuenta de X, Maduro escribió: “¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela”.

¡Si te he visto no me acuerdo! Estoy libre de #WhatsApp, el imperialismo tecnológico que ataca #Venezuela. pic.twitter.com/3CNnhIf0sk — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 6, 2024

La frase venía acompañada de un video en el que el mandatario de Venezuela enseñaba cómo eliminó la aplicación y, además, comentó: “WhatsApp, imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, te fuiste, WhatsApp. Si te he visto no me acuerdo. Códigos Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos están atacando a la juventud, están atacando a los líderes sociales de los CLAPS, de las comunidades, de las calles, de las UBCH”.

Publicidad

El presidente Nicolás Maduro añadió que a través de WhatsApp “están amenazando a su familia, a los milicianos, a las milicianas, están amenazando a artistas, deportistas. Se tienen en la lista de WhatsApp”.

Luego recalcó que “WhatsApp le entregó la lista de Venezuela a los terroristas para que lo atacaran, están atacando a la oficialidad y a la familia militar de Venezuela, a la oficialidad y a la Policía Nacional Bolivariana, están atacando a toda la institucionalidad del país, todos los cinco poderes están bajo ataque de WhatsApp. Soy libre de WhatsApp, estoy en paz”.

Publicidad

¿Qué dijo Nicolás Maduro sobre WhatsApp?

El lunes 5 de agosto, el presidente venezolano subrayó que, según él, "por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a toda la oficialidad, por WhatsApp están amenazando a la familia policial, por WhatsApp están amenazando a los líderes de calle, de comunidad, por WhatsApp están amenazando a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo".

Asimismo añadió: "Yo voy a romper relaciones con WhatsApp porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela, y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre, poco a poco iré pasando mis contactos a Telegram, a WeChat (...) es necesario hacerlo, dile no a WhatsApp, fuera WhatsApp de Venezuela".

"Siga así y va a terminar con la tecnología del siglo XV"

Fueron varios los que criticaron y hasta se burlaron de Maduro por eliminar WhatsApp.

“Aquí la constancia de que ese teléfono es más inteligente que ese usuario”, “Dios mío, ¡qué ridiculez es esta! ¡Y cómo hay gente que lo apoya! 🤣🤣”; “Siga así y va a terminar con la tecnología del siglo XV. Lástima ver un dictador en estas. Pero más lástima me da ver a los que lo siguen”; “Teléfono de alta gama mientras el pueblo venezolano se muere de hambre”, “Borra Twitter a ver si puedes”, “Pero no desinstalaste X, que es de Elon Musk”, se lee en algunos mensajes.

Publicidad

>>> Le puede interesar: "No hay vuelta atrás": María Corina Machado defendió el triunfo electoral de González