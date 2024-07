Marco Violi, periodista acusado injustamente de atentar contra Trump: su cara se viralizó

Luego del atentado contra Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, en redes sociales comenzó a circular la foto de quien supuestamente había sido el responsable de dispararle al expresidente de los Estados Unidos y actual candidato republicano para ocupar nuevamente el cargo. Sin embargo, esa persona no tuvo nada que ver con el hecho.

¿Quién es la persona señalada de manera equivocada de atacar a Donald Trump?

Inicialmente, esa persona fue identificada como Mark Violets, pero resultó que se trata de un periodista italiano llamado Marco Violi.

En la foto con la que Marco Violi fue señalado de ser el responsable del atentado, se ve que es una persona de contextura gruesa y aparece con lentes oscuros y un gorro negro.

Además, también se difundió junto con un video en el que esta persona habla en italiano y no dice nada sobre el ataque contra el expresidente Donald Trump.

Nuevo: El Departamento de Policía de Butler confirma la identidad del tirador de Trump como Mark Violets pic.twitter.com/WsWxtvpBg1 — @SoTruth (@SoTruth1) July 13, 2024

Luego se conocieron imágenes del sujeto señalado de cometer el atentado, el cual fue abatido momentos después de lo ocurrido el sábado 13 de julio de 2024. Allí se evidenciaba que el tirador dado de baja no se parecía en lo absoluto a Marco Violi.

Desde la misma cuenta de X @SoTruth1 rectificaron posteriormente el señalamiento contra Violi.

Fe de erratas

ÚLTIMA HORA: Thomas Matthew Crooks identificado como el sospechoso que disparó contra Donald Trump en su mitin en PA.



Crooks tenía 20 años y era de Bethel Park, Pensilvania, que estaba a unas 40 millas al sur del mitin de Butler. pic.twitter.com/yCKqvZMmrP — @SoTruth (@SoTruth1) July 14, 2024

¿Qué dijo Marco Violi tras ser señalado de atacar a Donald Trump?

A través de su cuenta en Instagram, Marco Violi se pronunció y manifestó su sorpresa por los señalamientos y contó cómo se enteró.

“Niego categóricamente estar involucrado en esta situación. A las dos de la madrugada en Italia fui despertado por numerosas notificaciones en Instagram y X”, afirmó Marco Violi, al indicar que, gracias al noticiero Sky TG 24, se dio cuenta de que su imagen se volvió viral.

Marco Violi aseguró que está en Roma, Italia, y que las noticias que circulan sobre él y que lo relacionan con el atentado “carecen totalmente de fundamento”.

“Y son organizadas por un grupo de detractores que desde 2018 me han estado arruinando la vida, incluso con acosos cerca de mi residencia, fotos de mi timbre y de mi puerta. Son verdaderos acosadores. Las cuentas X que han organizado todo esto son LogikSEO y @Moussolinho (este último he visto que se ha desactivado de X). No tengo más que añadir”, afirmó.

Agregó que, durante el día lunes, presentará “una denuncia contra las cuentas en X que han inventado estas noticias falsas y contra todos los medios que han difundido la noticia falsa”.

“Siendo periodista desde 2006, sé muy bien que es necesario verificar todas las fuentes antes de poner a alguien como un supuesto monstruo en primera plana. No tengo más que añadir. Les pido amablemente que me dejen en paz porque soy víctima de todo esto desde 2018 y además hay un proceso penal en curso contra estos detractores”, sostuvo.

De acuerdo con medios de comunicación italianos, Marco Violi es editor y director del sitio Romagiallorossa.it, una página web dedicada a reportar noticias sobre la Roma, club de fútbol de la capital de Italia.

Videos difundidos por plataformas como YouTube muestran a Marco Violi comentando partidos de la Serie A, liga de primera división del fútbol de Italia.

